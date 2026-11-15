Les U19 de l’OL arrachent un point à Nancy

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Le chassé-croisé entre Nancy et l’OL n’a pas accouché d’un vainqueur ce dimanche (2-2). Les Lyonnais restent dans le bas du classement.

11es sur 14 avant d’affronter Nancy ce dimanche matin, les U19 de l’OL avaient absolument besoin de l’emporter, sous peine de potentiellement basculer dans la zone rouge au terme de la 11e journée. Mais ce déplacement Meurthe-et-Moselle a plutôt confirmé que les protégés de Karim Bounouara allaient dans un premier temps lutter pour leur maintien dans l’élite de la catégorie.

Après un revers à Strasbourg (1-0) et un nul frustrant contre Dijon (3-3), ils ont encore mené au score. Ajdin Muminovic a inscrit sa 7e réalisation de la saison sur un penalty, bonifiant la première situation lyonnaise. Mais derrière, les Nancéeins ont bien répondu, et posé des difficultés à la défense adverse. Au point d’égaliser à la 34e après une tête sur un coup franc aux abords de la surface (1-1).

Iwosso coupable puis décisif, avant de céder sa place

Un résultat assez logique au vu du premier acte. Surtout que les Lorrains ont encore appuyé sur l’accélérateur au retour des vestiaires. Un but dès la 49e après un contrôle manqué du gardien Mathis Iwosso (2-1), et un penalty concédé… Ça tournait au cauchemar pour les Gones. Mais le portier s’est rattrapé de sa bévue en l’arrêtant (54e).

Le tournant de la rencontre ? En tout cas, les Rhodaniens étaient métamorphosés, notamment après un triple changement à l’heure de jeu. Dans la foulée, Ousmane Fofana, cousin de Malick, a marqué son premier but, bien servi par l’entrant Issiaga Soumah (2-2, 61e). Complètement relancés, les coéquipiers de Sawann Chaulet se procuraient une belle occasion avec une frappe lointaine cadrée d’Edwin Titalom (79e).

L’OL sera sous pression face à Reims dans une semaine

Quelques instants plus tard, ils perdaient leur gardien Iwosso, victime de plusieurs contacts durant cette partie. C’est un joueur de champ, Kylian Negri, qui l’a remplacé. Mais ce dernier n’a pas été sollicité, et le match s’est terminé sur une égalité assez logique. Ce qui ne fait pas avancer l’OL, qui compte 11 points désormais. Leur poursuivant direct, Reims, viendra à Meyzieu le 22 novembre. Une confrontation capitale dans l’optique de sortir de cette zone dangereuse.

Le 11 de l’OL : Iwosso – Mnamdji, Velut, Chaulet, Onana – Gohi, Fofana, Chkhab, Boulegroun – Germinario, Muminovic