OL : Kamara et Merah seuls internationaux en piste ce dimanche

Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

La trêve internationale se poursuit pour les joueurs de l’Olympique lyonnais. Après les premiers rendez-vous de la semaine, deux Lyonnais retrouvent les terrains ce dimanche. Noham Kamara et Khalis Merah sont concernés par une rencontre.

Les internationaux lyonnais continuent leur rassemblement avec leur sélection respective. Après une première opposition jeudi, les deux Rhodaniens retrouvent le Danemark avec l’équipe de France U20. La première rencontre s’est soldée par une défaite des Bleuets (0-1). Ils ont donc enchaîné une sixième défaite consécutive, après la Coupe du monde et le rassemblement lors de la dernière trêve. L’occasion peut-être pour le milieu de terrain de reprendre un peu de rythme.

Rebondir et enfin renouer avec la victoire

Car les deux Lyonnais ont connu deux destins différents. À la demande du club, Khalis Merah a été ménagé lors de la première manche en milieu de semaine. Il devrait jouer le match ce dimanche. De son côté, Noham Kamara a disputé l’entièreté de la rencontre pour celui qui peine à se faire une place dans la rotation lyonnaise. Après une première défaite jeudi, les Français ont l’occasion de se rattraper et enfin d’effacer la mauvaise dynamique qui règne autour du groupe. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 14 heures, toujours à Clairefontaine.

France – Danemark : à 14 heures (match amical)