OL : Greif et Tolisso, les joueurs les plus utilisés cette saison

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Depuis le début de la saison, plusieurs joueurs de l’Olympique lyonnais ont déjà accumulé un temps de jeu important. Dominik Greif et Corentin Tolisso dominent notamment le classement toutes compétitions confondues.

Entre les barrages de la Ligue des champions, la Ligue Europa et le championnat, le calendrier lyonnais a déjà bien sollicité l’effectif. Certains éléments ont pris une place importante dans le onze, enchaînant les rencontres et les titularisations. Avec la trêve internationale, les statistiques permettent de mesurer les joueurs qui ont été les plus mobilisés depuis la reprise. Parmi eux, on retrouve notamment Corentin Tolisso et Dominik Greif.

Greif et Tolisso au-dessus des 1 300 minutes

Toutes compétitions confondues, Dominik Greif est le joueur qui a disputé le plus de minutes avec l’OL depuis le début de l’exercice. Le gardien slovaque totalise 1 350 minutes, juste devant Corentin Tolisso (1 337). Le capitaine rhodanien affiche toutefois davantage de matchs disputés, avec 18 apparitions contre 15 pour son coéquipier. Derrière ce duo, Abner complète le podium avec 1 192 minutes. Zachary Athekame (1 109) et Tyler Morton (1 089) suivent de près.

Athekame, Boudache et Tolisso présents à chaque journée de championnat

En championnat, trois joueurs se distinguent particulièrement. Zachary Athekame, Kaïl Boudache et Corentin Tolisso ont participé aux dix premières journées de Ligue 1. Ils sont les seuls membres du groupe à afficher autant d’apparitions. Derrière eux, plusieurs partenaires comptent neuf parties disputées, dont Abner, Felix Bacher et Moussa Niakhaté. Une gestion des temps de jeu qui sera primordiale si le club veut arriver au bout de ses ambitions.