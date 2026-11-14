OL Lyonnes : Katoto meilleure buteuse de la Ligue des champions

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Marie-Antoinette Katoto poursuit son excellent début de saison européenne. Après son doublé contre la Juventus (6-0), ce mercredi, l’attaquante d’OL Lyonnes compte désormais sept buts en Ligue des champions. Elle occupe seule la tête du classement des buteuses.

Le mot Ligue des champions rime parfaitement avec celui de Marie-Antoinette Katoto. Ce mercredi, la démonstration lyonnaise a permis à l’attaquante d’OL Lyonnes de creuser l’écart avec ses poursuivantes. Face à la Juventus, l’internationale française a trouvé le chemin des filets à deux reprises. D’abord à la 31e minute, en profitant d’une relance adverse, puis cinq minutes plus tard pour inscrire son deuxième but de la soirée. Une nouvelle superbe performance qui porte son total à sept réalisations en seulement quatre journées de compétition.

Deux buts d’avance sur sa première poursuivante

Avec sept buts, l’attaquante lyonnaise devance désormais l’attaquante du FC Barcelone Caroline Graham. Cette dernière totalise cinq réalisations depuis le début de cette phase de ligue. Derrière, trois joueuses se partagent la troisième place avec quatre buts : Claudia Pina et Ewa Pajor, également au Barça, ainsi qu’Alessia Russo, qui évolue à Arsenal.

Le rendement de Marie-Antoinette Katoto est particulièrement impressionnant. Elle avait déjà commencé sa campagne européenne par un triplé contre Servette lors de la première journée, avant d’inscrire deux buts face à l’Inter lors de la troisième. Son doublé contre la Juventus lui permet donc de porter son total à sept. L’attaquante affiche un total impressionnant et peut viser encore plus lors des deux dernières journées.