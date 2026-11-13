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Cet été, deux anciens joueurs de l’OL ont fait le bonheur de ses finances. Voici précisément combien le club a reçu suite aux transferts de Bruno Guimarães (Arsenal) et Bradley Barcola (Liverpool).

La Premier League a soulagé l’OL comptablement l’été dernier. Déjà, il a cédé aux Anglais deux de ses principaux transferts estivaux : Malick Fofana (Sunderland) et Ainsley Maitland-Niles (Everton). Au-delà de ses propres joueurs, ce sont les départs d’internationaux dans d’autres formations qui ont bénéficié à l’Olympique lyonnais. Arsenal a acheté Bruno Guimarães à Newcastle pour 87 millions d’euros. Le PSG a lui vendu Bradley Barcola à Liverpool contre 140 millions d’euros (bonus compris).

Cette somme est la bienvenue pour l’OL, alors que ses ventes n’étaient pas suffisantes

Au total, le Brésilien (6,3 M€) et le Français (4,9 M€) ont rapporté 11,2 M€ à leur ancienne équipe lors du mercato estival. Des intéressements bienvenus dans la situation actuelle. Au total, les incentives récupérés par le club s’élèvent à 11,6 M€, un montant non négligeable alors que les objectifs de vente n’avaient pas été réalisés lors de la précédente fenêtre.