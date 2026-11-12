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Nouveauté cette année, le « top skill » de Ligue 1 récompense le plus beau geste technique du mois. En octobre, Julien Duranville a reçu ce titre honorifique.

Ce n’est sans doute pas la plus prestigieuse des récompenses, mais c’est un début. Cette saison, la LFP a lancé le « top skill », une distinction qui permet de valoriser le plus beau geste technique du mois en Ligue 1. Pour octobre, Julien Duranville était en concurrence avec le Brestois Mama Baldé, le Parisien Ousmane Dembélé, le Niçois Niels Nkounkou et le Marseillais Himad Abdelli.

Une prestation encourageante face à Nice, illustré par ce dribble

Mercredi, l’instance a dévoilé le nom du grand gagnant, et c’est le Lyonnais qui a remporté le suffrage. Rappelons que le vote des spectateurs compte pour 55%. Un jury est chargé de désigner son favori et sa voix représente les 45% restants du score final. Le Belge a remporté cet accessit lors du match face à Nice (2-0). Il avait éliminé Mohamed Abdelmonem avec une série de dribbles, pour finir son action sur un centre.

Chez les gardiens, Dominik Greif, malgré sa belle parade devant Florian Sotoca, a été devancé par le Parisien Matvey Safonov.