OL Lyonnes – Saint-Malo se jouera au GOLTC et non au Parc OL

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À l’occasion de la 9e journée de championnat, le match entre OL Lyonnes et Saint-Malo, prévu le samedi 14 novembre à 18 h 00, se déroulera au centre d’entraînement de l’OL : le GOLTC.

Changement de décor pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Pour leur prochain rendez-vous de championnat à domicile, les Lyonnaises ne retrouveront pas l’enceinte habituelle du Parc OL. C’est au GOLTC, à Décines, qu’elles accueilleront Saint-Malo. Le coup d’envoi de la rencontre reste fixé au samedi 14 novembre à 18 h 00.

Un rendez-vous au centre d’entraînement lyonnais

Ce choix de stade constitue une particularité pour cette rencontre de championnat. Plutôt que d’évoluer dans le grand stade de Décines, OL Lyonnes retrouvera une enceinte plus proche de son quotidien, au sein de son centre d’entraînement. Le club a d’ailleurs prévu plusieurs animations. Un chasse aux trésors sera organisée avant le coup d’envoi, avec des cadeaux à gagner. L’événement sera placé sous le thème de la piraterie, avec la possibilité pour les supporters de venir déguisés.

OL Lyonnes veut poursuivre son sans-faute

Sur le terrain, les Lyonnaises ont un objectif très clair : continuer la série de victoires en championnat. Après huit journées, elles affichent un bilan parfait avec que des succès. Leur large succès contre Lens (1-7), samedi dernier, leur a permis de conserver la tête de la Première Ligue avec 24 points. Face à Saint-Malo, actuellement onzième avec trois points, elles ont largement de quoi poursuivre le sans-faute.