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En ce jour de retrouvailles avec la Juventus en Ligue des champions, OL Lyonnes reste sur trois matchs nuls consécutifs face à la formation italienne. Si les Fenottes conservent un bilan global favorable dans leurs confrontations européennes, elles n’ont plus réussi à s’imposer depuis 2022.

Les retrouvailles entre OL Lyonnes et la Juventus commencent à devenir une habitude en Ligue des champions. Les deux formations vont se retrouver une nouvelle fois ce mercredi 11 novembre, pour la quatrième journée de la phase de ligue. C’est un rendez-vous qui rappelle toujours quelques souvenirs. Les Lyonnaises ont longtemps dominé les débats face aux Italiennes mais les dernières confrontations ont été beaucoup plus accrochées. Trois rencontres, trois matchs nuls : la Juventus est devenue un adversaire difficile à faire tomber pour le club rhodanien.

Trois matchs nuls consécutifs face à la Juventus

Pour retrouver une victoire lyonnaise contre la Juventus, il faut remonter au 31 mars 2022. À l’époque, elles s’étaient imposées 3-1 au Parc OL, après avoir été battues 2-1 à l’aller en Italie. Depuis, les deux équipes ne sont plus parvenues à se départager. Les deux premières oppositions de cette série remonte à l’automne 2022 avec deux matchs nuls (1-1) et (0-0). Il avait ensuite fallu attendre le 19 novembre 2025 pour assister à de nouvelles retrouvailles.

Cette dernière confrontation avait offert un scénario spectaculaire. La Juventus avait rapidement pris les devants 3-0 avant de se faire rejoindre au score dans les dernières minutes de la rencontre, grâce à un penalty transformé par Wendie Renard.

Un bilan général toujours favorable aux Lyonnaises

Malgré cette série sans victoires, OL Lyonnes conserve l’avantage dans l’historique des confrontations. En Ligue des champions, les deux équipes se sont affrontés à sept reprises. Le bilan global est de trois victoires lyonnaises, trois matchs nuls et une seule victoire turinoise. Ce mercredi, les joueuses de Jonatan Giráldez auront à cœur de retrouver le chemin de la victoire pour mettre fin à cette mauvaise série.