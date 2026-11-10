Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Ce mardi matin, Carlos Vicens a dirigé son premier entraînement en qualité de coach de l’OL. L’Espagnol a fait connaissance avec un groupe réduit, en raison de la trêve internationale.

Les premiers pas étaient attendus et ils ont eu lieu un peu avant 11h ce mardi matin. Au lendemain de la signature de son contrat avec l’OL, Carlos Vicens a dirigé son premier entraînement du côté de Décines. Accompagné par sa garde rapprochée composée de Mario Enguidanos, son premier adjoint, Lander Iza Garcia, en charge de la performance, ainsi que Jordi Lie Fernandez et Ramiro Marin, mais aussi de Jorge Maciel et Adrien Tarascon, l’Espagnol a fait la connaissance de son nouveau groupe. Et le moins qu’on puisse dire est que cela a été plutôt rapide en raison de la trêve internationale.

Un groupe renforcé par des joueurs de l’Académie

Du groupe professionnel habituel, seuls Corentin Tolisso, Abner, Clinton Mata ou encore Tanner Tessmann étaient de la partie. Ils ont été rejoints par un groupe de joueurs de l’Académie. Durant le gros quart d’heure ouvert à la presse, on a pu voir un Carlos Vicens très communicatif, en anglais, auprès de ses nouveaux joueurs. Pour voir la patte de l’ancien coach de Braga, il faudra patienter car les internationaux ne seront de retour qu’en milieu de semaine prochaine.