Pour succéder à Paulo Fonseca, l’OL mise sur Carlos Vicens

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Un peu moins d’une semaine après l’officialisation du départ de Paulo Fonseca, l’OL a trouvé son remplaçant. À 43 ans, Carlos Vicens va prendre en mains la formation lyonnaise avec un contrat de 18 mois.

L’intérim de deux matchs est déjà terminé pour Jorge Maciel et ce n’est pas une surprise pour le Portugais. L’entraîneur adjoint savait que sa mission ne durerait que pour les déplacements à la Real Sociedad puis à Brest avant l’annonce du successeur de Paulo Fonseca. Tandis que l’ancien coach de l’OL a fait ses débuts sur le banc du Sporting Portugal, le club rhodanien a annoncé ce lundi l’arrivée de Carlos Vicens. Là aussi, tout sauf une surprise puisque le nom de l’Espagnol a rapidement émergé comme le favori pour prendre le poste. À 43 ans, Vicens débarque donc sur le banc lyonnais pour 18 mois, comme l’a communiqué l’OL ce lundi.

Demi-finaliste de la Ligue Europa

Ancien entraîneur adjoint de Pep Guardiola, le technicien espagnol ne compte qu’une expérience comme numéro 1. Du côté de Braga, Carlos Vicens a fait des bonnes choses entre juillet 2025 et le 20 octobre 2026, date de son éviction du club portugais. Demi-finaliste de la Ligue Europa la saison passée, il avait également mené Braga à la 4e place du championnat. Pour sa deuxième expérience comme entraîneur principal, Carlos Vicens est accompagné par quatre adjoints : Mario Enguidanos, Lader Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso.