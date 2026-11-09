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"On leur donne deux buts"... Tessmann a peu digéré la défaite de l'OL à Brest
Tanner Tessmann (OL) face à Ludovic Majorque (Brest) (Photo by Alain JOCARD / AFP)

« On leur donne deux buts »… Tessmann a peu digéré la défaite de l’OL à Brest

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Plutôt bien rentré dans son match, l’OL a été coupable d’une grosse erreur de relance à la 22e minute, ce qui a plombé le reste de sa partie. Tanner Tessmann regrettait ces petites erreurs qui coutent cher à la fin.

Une première frappe cadrée à la 78e minute à Brest, après en avoir cadré une première que peu de temps avant la pause face à la Real Sociedad. Les maux offensifs de l’OL sont bien présents et il va falloir remédier à tout ça durant la trêve. Il y a déjà un petit sentiment d’urgence puisque Lille et Monaco se présenteront face aux Lyonnais, une fois les matchs internationaux terminés. Mais, en plus de rectifier le tir sur le front de l’attaque, la formation rhodanienne va devoir apprendre à ne pas faire de cadeaux aux adversaires.

« Si on avait marqué en premier, ç’aurait été différent »

Ayant touché la barre par Keito Nakamura alors que le score était encore de 0-0, l’OL s’est rendu le match un peu plus difficile sur une erreur de relance de Dominik Greif. Pas une première défensivement cette saison et au bout du compte, cela coute cher. « C’est difficile, on leur donne deux buts, ce sont nos erreurs, regrettait Tanner Tessmann sur Ligue1+ après le match. Si on avait marqué en premier, ç’aurait été différent. Mais on doit apprendre. » Ce n’est pourtant pas faute d’avoir déjà eu des alertes dans un passé pas si lointain, à commencer par jeudi dernier en Ligue Europa…

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3 réponses

  1. Avatar
    pathetikOL

    Tessmann est pour moi un des rares légitimes à donner son avis puisque depuis quelques matchs heureusement qu’il est là en 6 ! merci à lui, il a suffisamment été dézingué ici pour que ce soit souligné …

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    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36

      Carrément vrai, j’irais même jusqu’à dire qu’il est un des plus réguliers de l’équipe depuis ce début de saison.

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  2. Juni38
    Juni38

    On doit apprendre ?
    Il a quel âge Greif , et depuis combien de saisons il joue en pro ?
    Ces relances foireuses à vouloir jouer a la baballe en repartant de derrière , je ne comprend toujours pas l’utilité .

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