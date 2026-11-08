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Ce dimanche, Brest reçoit l’OL avec la volonté de confirmer sa victoire à Lorient (0-2). Pour le coach Julien Lachuer, les Lyonnais afficheront les mêmes principes que sous Paulo Fonseca.

Les analystes vidéo de Brest n’ont a priori pas jeté leurs notes sur l’OL malgré le départ de Paulo Fonseca. C’est ce qu’on peut déduire des déclarations de Julien Lachuer, l’entraîneur finistérien, qui estime que son futur adversaire sera dans la continuité. Même s’il défiera un autre Portugais, Jorge Maciel, et non le nouveau membre du Sporting Portugal.

Évidemment devant sa télévision lors du match entre les Lyonnais et la Real Sociedad en milieu de semaine (1-1), Julien Lachuer n’a pas remarqué de chamboulement dans le jeu rhodanien. « Ce qu’on a vu jeudi, c’est qu’ils ont toujours ce même style : ils sont forts dans la possession, ont des qualités techniques et veulent combiner dans l’axe avec des joueurs sur les côtés très percutants. Ils souhaitent imposer un rapport de force à l’adversaire en mettant du monde sur la ligne offensive, a-t-il constaté. C’est dans la lignée de ce qu’on avait observé et qu’on aura peut-être ce week-end. »

« Ils ne sont pas troisièmes et parmi les meilleures défenses par hasard »

Les Bretons s’attendent à une grosse opposition, même si l’OL n’a plus gagné à Francis-Le Blé depuis décembre 2022. « On sait que Paulo Fonseca est un bon entraîneur qui a mis sa patte sur l’équipe. Et s’ils ont décidé de poursuivre avec son adjoint avant de prendre un autre coach, c’est qu’ils ne veulent pas bousculer cette base. […] C’est un bon adversaire, ils ne sont pas troisièmes et parmi les meilleures défenses par hasard », a rappelé leur dirigeant.

Soulignant les atouts de l’Olympique lyonnais, Julien Lachuer n’a pas oublié de réaffirmer les ambitions de son groupe, qui plus est à domicile. « Ils ont un élément clé, Corentin Tolisso. Mais ils possèdent aussi des garçons techniques qui aiment combiner. On sait qu’il faudra redoubler d’efforts, et on souhaite attaquer fort leur secteur arrière et le but adverse. J’espère, si on fait une bonne performance, que cette rencontre nous permettra d’asseoir notre place dans les 10 premiers (ils sont 11es actuellement). »