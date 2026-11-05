L’OL va miser sur Carlos Vicens pour l’après Fonseca

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Après l’intérim de deux matchs de Jorge Maciel, l’OL misera sur Carlos Vicens pour prendre la succession de Paulo Fonseca. L’entraîneur espagnol est libre depuis son départ de Braga fin octobre.

Pendant quinze matchs sous Paulo Fonseca, l’OL n’a jamais été capable d’inverser la tendance après avoir été mené au score en étant à onze contre onze. Pour le premier de ses deux matchs d’intérim, Jorge Maciel a réussi à le faire contre la Real Sociedad (1-1). Après le but basque, les Lyonnais auraient pu s’écrouler mais sont finalement revenus dans la partie. Un bon point et le sentiment pour l’entraîneur portugais d’avoir réussi à faire tourner la page à ses joueurs après le départ de son compatriote. Néanmoins, Maciel sait pertinemment que son temps sur le banc lyonnais ne durera que jusqu’à dimanche et le déplacement à Brest.

Une première à Lille le 21 novembre

Dans la foulée de ce match de Ligue 1, l’OL annoncera son nouvel entraîneur et sans surprise, il s’agira de Carlos Vicens. L’entraîneur espagnol est le favori depuis l’annonce du départ de Fonseca en début de semaine et prendra donc la succession du désormais coach du Sporting Portugal, comme avancé par Canal Plus. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Braga le 20 octobre, Vicens a amené le club portugais en demi-finale de la Ligue Europa la saison passée. Il retrouvera ainsi la compétition européenne avec l’OL à la fin du mois face à Lillestrøm pour sa première à Décines.