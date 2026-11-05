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Après son déplacement à Saint-Sébastien pour affronter la Real Sociedad ce jeudi soir, l’Olympique lyonnais ne rentrera pas immédiatement à Lyon. La délégation rhodanienne passera une nuit supplémentaire en Espagne avant de repartir le lendemain.

Le voyage de l’OL au Pays basque ne s’arrêtera pas au coup de sifflet final. Après la rencontre face à la Real Sociedad, programmée à 18 h 45 à Anoeta, la délégation lyonnaise restera en Espagne pour y passer la nuit. Le retour à Lyon se fera le lendemain.

La même organisation qu’à Hoffenheim

L’OL avait déjà connu une situation similaire lors du dernier déplacement européen à Hoffenheim, le 22 octobre dernier. En raison de la fermeture nocturne des aéroports environnants, les Lyonnais avaient dû passer une nuit supplémentaire en Allemagne avant de rentrer à Lyon. À l’instar du dernier déplacement, ils réitèrent ce jeudi soir en Espagne.

Un déplacement à Brest dans la foulée

Après leur rendez-vous européen à Saint-Sébastien, les hommes de Jorge Maciel mettront le cap sur la Bretagne, pour affronter le Stade Brestois, lors de la 10e journée de Ligue 1. Avec moins de 72 heures entre les deux rencontres, la récupération sera la chose la plus importante pour négocier ces deux déplacements de la meilleure des manières.

Avec David Hernandez à Saint-Sébastien.