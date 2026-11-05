Real Sociedad – OL : Merah de retour en faux 9 ?

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Ce jeudi (18h45), l’OL retrouve la Ligue Europa sur le terrain de la Real Sociedad. Désormais privé d’Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, Jorge Maciel ne devrait pas chambouler son onze de départ, même si Khalis Merah devrait retrouver ce rôle de faux neuf par la force des choses.

De la continuité dans la rupture. Depuis lundi, l’OL cherche à tourner la page de l’ère Paulo Fonseca. Néanmoins, à la lecture des propos de Jorge Maciel et Dominik Greif mercredi soir en conférence de presse, on imagine mal la formation lyonnaise faire quelque chose de diamétralement opposée à ce qu’elle a proposé depuis tous ces mois sous la coupe de Fonseca. Même du côté de la Real Sociedad, le changement d’entraineur chez les Lyonnais n’a pas bouleversé la préparation de cette quatrième rencontre de Ligue Europa. Ce jeudi soir (18h45), l’OL s’avancera avec les mêmes principes de jeu que sous Paulo Fonseca.

Deux ou trois changements seulement ?

D’ailleurs, Maciel ne devrait pas faire la même erreur que celle faite à Hoffenheim il y a deux semaines, à savoir tout chambouler dans le onze de départ. Il sera bien obligé de faire quelques changements forcés, la faute à de nouveaux pépins physiques chez Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté. Ces deux absences devraient entraîner les deux seules changements dans l’équipe de départ par rapport à celle alignée face à Angers, dimanche dernier. Khalis Merah devrait retrouver un rôle de faux neuf tandis que Ruben Kluivert remplacera le défenseur sénégalais. Après avoir connu des pépins physiques mais enchainant ces derniers matchs, Julien Duranville peut-il souffler avant Brest ? Kaïl Boudache prend son mal en patience sur le banc, mais peut-être une option sur le côté.

La composition probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Kluivert, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Duranville (ou Boudache), Merah, Nakamura