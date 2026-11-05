Greif (OL) : « Dans le foot, plus rien ne me surprend »

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Avant Real Sociedad – OL, Dominik Greif s’est présenté en conférence de presse mercredi et est logiquement revenu sur le départ de Paulo Fonseca.

Quelle a été votre réaction sur le départ de l’OL de Paulo Fonseca ?

Dominik Greif : Je dois avouer que c’est une sensation assez particulière. Mais nous sommes des joueurs professionnels et je ne pense pas que cette situation aura un impact sur notre jeu. Dans le football, plus rien ne me surprend. Nous savons comment les choses fonctionnent. En tant qu’équipe, nous avons donc tourné la page et nous attendons désormais l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Nous devons nous remettre au travail. Nous avons eu une discussion avec le « Mister » (Jorge Maciel) et nous devons penser aux matchs.

Dans la préparation, est-ce que cela peut avoir un impact ?

Comme je l’ai dit, nous travaillons avec Jorge Maciel pour savoir ce que nous devons faire. Nous devons commencer une nouvelle étape. Dans le football, nous jouons tous les trois jours et nous n’avons pas vraiment le temps de nous attarder sur ce que nous ressentons. Nous devons avancer.

A titre personnel, qu’est-ce que vous a apporté Paulo Fonseca ?

Je n’ai que des mots de remerciement envers lui. Je tiens à remercier Paulo Fonseca et l’ensemble de son staff. J’ai pu progresser à leurs côtés et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais.