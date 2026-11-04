OL : quel profil pour succéder à Paulo Fonseca ?

Après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l'Olympique lyonnais doit trouver un nouvel entraîneur pour poursuivre la saison. Matthieu Louis-Jean a dévoilé les critères recherchés par la direction, avec une priorité : conserver la philosophie de jeu mise en place ces derniers mois.

Le changement d'entraîneur ne doit pas bouleverser les plans de l'OL. Malgré le départ inattendu de Paulo Fonseca, la direction lyonnaise souhaite poursuivre le travail engagé avec le technicien portugais. Le futur entraîneur devra donc s'adapter à un effectif déjà construit et à une identité de jeu définie en amont. Dans son entretien accordé à l'OL, Matthieu Louis-Jean a d'ailleurs été très clair sur les attentes du club. "Il y a un coach qui part, mais le projet reste le même. On veut vraiment être dans la continuité", a expliqué le dirigeant lyonnais sur la chaîne du club. L'idée n'est donc pas de repartir de zéro, mais de trouver un entraîneur capable d'assimiler rapidement les bases laissées par Paulo Fonseca.

Un entraîneur proche de la philosophie de Fonseca

La direction lyonnaise recherche avant tout un profil qui partage les principes de jeu de l'ancien entraîneur. "On veut avoir un coach qui a envie, qui a faim, qui connaît les principes de jeu de cette équipe et qui est capable de les adapter" a détaillé Matthieu Louis-Jean. Pour autant, l'OL ne souhaite pas simplement trouver le copie conforme de Paulo Fonseca. Le prochain technicien devra également apporté sa vision. "Bien sûr qu'il aura aussi sa patte, ses idées à amener parce qu'on veut toujours être meilleur", a précisé le dirigeant lyonnais.

La continuité comme priorité à l'OL

Ce choix sera très important pour la suite de la saison lyonnaise. Le recrutement de l'équipe a été réalisé en tenant compte des principes de jeu et de la cohésion de groupe souhaité par Paulo Fonseca. Changer radicalement de philosophie pourrait donc obliger le club à revoir une partie de son fonctionnement sportif. C'est justement ce que la direction veut éviter. "L'équipe ne va pas changer, les joueurs ne vont pas changer, on veut continuer à jouer ce même jeu qui nous est important", a insisté Matthieu Louis-Jean. C'est un équilibre important à garder pour l'OL, qui ne veut pas que le départ soudain de Paulo Fonseca ne remette en question les bases de son début de saison.