OL : quel profil pour succéder à Paulo Fonseca ?

Après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l'Olympique lyonnais doit trouver un nouvel entraîneur pour poursuivre la saison. Matthieu Louis-Jean a dévoilé les critères recherchés par la direction, avec une priorité : conserver la philosophie de jeu mise en place ces derniers mois.
Le changement d'entraîneur ne doit pas bouleverser les plans de l'OL. Malgré le départ inattendu de Paulo Fonseca, la direction lyonnaise souhaite poursuivre le travail engagé avec le technicien portugais. Le futur entraîneur devra donc s'adapter à un effectif déjà construit et à une identité de jeu définie en amont. Dans son entretien accordé à l'OL, Matthieu Louis-Jean a d'ailleurs été très clair sur les attentes du club. "Il y a un coach qui part, mais le projet reste le même. On veut vraiment être dans la continuité", a expliqué le dirigeant lyonnais sur la chaîne du club. L'idée n'est donc pas de repartir de zéro, mais de trouver un entraîneur capable d'assimiler rapidement les bases laissées par Paulo Fonseca.
Un entraîneur proche de la philosophie de Fonseca
La direction lyonnaise recherche avant tout un profil qui partage les principes de jeu de l'ancien entraîneur. "On veut avoir un coach qui a envie, qui a faim, qui connaît les principes de jeu de cette équipe et qui est capable de les adapter" a détaillé Matthieu Louis-Jean. Pour autant, l'OL ne souhaite pas simplement trouver le copie conforme de Paulo Fonseca. Le prochain technicien devra également apporté sa vision. "Bien sûr qu'il aura aussi sa patte, ses idées à amener parce qu'on veut toujours être meilleur", a précisé le dirigeant lyonnais.
La continuité comme priorité à l'OL
Ce choix sera très important pour la suite de la saison lyonnaise. Le recrutement de l'équipe a été réalisé en tenant compte des principes de jeu et de la cohésion de groupe souhaité par Paulo Fonseca. Changer radicalement de philosophie pourrait donc obliger le club à revoir une partie de son fonctionnement sportif. C'est justement ce que la direction veut éviter. "L'équipe ne va pas changer, les joueurs ne vont pas changer, on veut continuer à jouer ce même jeu qui nous est important", a insisté Matthieu Louis-Jean. C'est un équilibre important à garder pour l'OL, qui ne veut pas que le départ soudain de Paulo Fonseca ne remette en question les bases de son début de saison.
Vu le travail formidable jusqu'à maintenant de Mathieu louis jean, je suis peut être trop naïf mais je ne peux qu'être confiant en le successeur qu'il va nous dénicher pour remplacer Fonseca choisi par l'incompétent et escroc en la personne de textor
Il n'aura pas trop de mal a faire mieux que fonseca qui a échouer lors de toutes les echeances importantes du club
Il y a quand même une différence entre recruter des joueurs et recruter un entraîneur...
Surtout qu'on est en milieu de saison, et qu'on ne va pas pouvoir débaucher un entraîneur déjà en poste vu nos ressources limitées. Les choix sont donc très faibles!
Si ça ne tenait qu'à moi, je partirais avec Maciel pour le reste de la saison, où en attendant qu'une belle opportunité se libère. Mais là signer un contrat d'au moins 2 ans sur un mec qui n'a presque aucune expérience... On prend un gros risque
Tu as raison
Un entraîneur respectueux du Club ce serait déjà très bien.
Salut Juni,
Là dessus pas de doute ! On parle beaucoup de la fidélité des joueurs qui n'existe plus, mais que dire de celle des entraîneurs ?
Fonseca date de Textor, là on aurait l'opportunité de prendre un profil en adéquation avec la nouvelle direction.
Salut BadGone91
On se rejoint, Maciel jusqu'à la fin de saison ce serait pas mal aussi je pense.
Attendez tout de même de voir les 2 prochains matchs...
On sait déjà qu'on ne va pas faire venir un entraîneur intéressé par le projet sportif en novembre et alors qu'on n'a pas un kopek. On va donc devoir puiser dans les coachs qui viennent de se rétamer et de se faire débarquer en cours de saison – mais bon, finalement, c'est un peu la norme: un entraîneur finit toujours par échouer, à moins de s'appeler Zidane et de se barrer au bout de trois ans de carrière.
L'entraîneur va devoir composer avec des joueurs qu'il n'a pas choisis et n'aura pas vraiment le temps de mettre en place un système de jeu, donc priorité absolue à quelqu'un connaissant le championnat de France. C'est vrai que dans le domaine, Sage coche absolument toutes les cases, mais il n'est pas encore viré, c'est donc pour cela que je me dis que l'intérim de Maciel est surtout là pour gagner du temps en attendant de voir si Sage sera encore en poste à Crystal Palace cet hiver.
Salut gOLdorak
Après difficile d'échouer pour Zidane quand il avait au Réal quasiment le meilleur effectif du monde. C'est plus sur le plan humain dans ce cas là qu'il ne faut pas merder.