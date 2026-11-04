Depuis dimanche soir, il est acté que Paulo Fonseca ne sera plus l'entraîneur de l'OL malgré un contrat qui courait jusqu'en juin 2027. Recruté par John Textor, l'entraîneur portugais aura fait beaucoup avec peu, mais sans réussir à atteindre ce qui était attendu.

"Je suis le meilleur entraîneur de l'OL de ces dernières années". Cette phrase prononcée le 28 août dernier avait fait grand bruit et en ce 4 novembre, elle a plutôt mal vieilli. Pourtant, elle est peut-être le symbole de ce qu'a été le passage de Paulo Fonseca dans la capitale des Gaules : une pointe de réussite sportive couplée à un égo peut-être un peu gros. On dit souvent qu'il en faut dans ce monde intrépide qu'est le football moderne pour ne pas se faire manger. L'OL l'a sûrement appris à ses dépends depuis dimanche soir...

Dans un monde dans lequel le "je" a pris le dessus sur le "jeu", chacun mène plus ou moins sa barque comme il l'entend. Est-ce le Sporting Portugal qui est venu démarcher Fonseca ou est-ce ce dernier, par l'intermédiaire de ses agents, qui a gentiment fait passer son CV, conscient qu'une porte allait s'ouvrir dans son club de cœur ? Personne ne le criera sur les toits, mais force est de constater qu'une grande partie de la direction sportive lyonnaise a appris ce départ surprise par la voie médiatique. Un coup de massue après des mois à faire front derrière ce coach.

Un entraîneur émotif, peut-être trop…

Le choix du cœur, personne ne pourra le reprocher à Paulo Fonseca. Le timing un peu plus, en laissant en plan une équipe qu'il avait cherché à façonner depuis la fin juin. Il n'y a qu'à voir les quelques sifflets qui ont accompagné le nom du Portugais dimanche lors de la présentation des équipes pour comprendre que ce fut la goutte de trop pour les supporters. Ces derniers, bien qu'attachés à Pierre Sage, n'avaient jamais tenu rigueur au Portugais du choix de son président d'alors. En partant, Fonseca est d’ailleurs le dernier vestige de cette ère Textor. Les fans lui avaient même montré un certain amour, comme lors de ce dernier match de championnat contre le RC Lens en mai dernier. Des gestes pour lui montrer la gratitude d'avoir réussi à tirer le meilleur d'un groupe qu'on disait limité.

Et pourtant, ce moment de communion est intervenu à la suite de tout ce qu'on peut reprocher de cette période sous Paulo Fonseca : rater un moment important dans les grandes largeurs. La fessée reçue contre les Sang et Or était alors la dernière d'une liste déjà bien trop grande : Manchester United, Lens déjà en Coupe de France, Celta de Vigo, Toulouse. Autant de rendez-vous manqués qui ont logiquement terni le bilan global d'un entraîneur qui était censé faire franchir un cap à l'OL. Et comme si cela ne suffisait pas, l'échec Fenerbahçe est venu s'ajouter durant l'été.

Dernier vestige de l'ère Textor

C'est finalement tout le paradoxe de cette relation qui aura duré un peu plus de vingt mois : l'envie de saluer le bon préparateur de match qu'a pu être Paulo Fonseca en innovant chaque jour un peu plus pour s'adapter et cette incapacité à se remettre en question en cours de match. Il n'est pas le seul fautif puisque les joueurs ont leur part de responsabilité dans tous ces échecs. Néanmoins, difficile d'occulter toutes ces difficultés pointées du doigt à maintes reprises et finalement toujours les mêmes erreurs.

En choisissant de quitter le navire, Paulo Fonseca a clairement fait un choix personnel, un choix émotionnel comme il en souvent fait entre Rhône et Saône et qui lui avait aussi permis de créer cette unité collective dans le vestiaire. Ils sont beaucoup à pouvoir se sentir floués après avoir tenu contre vents et marées alors que tout l'opinion publique se dressait contre le Portugais suite à son front contre front avec Benoit Millot et qu'il allait purger neuf mois de suspension. Avec ce départ précipité et surprise, Paulo Fonseca s’en va un peu comme un voleur, ce qui ternira certainement son image à Lyon. Mais, en écoutant son cœur (et un peu son compte en banque), il a finalement agi comme il l’a toujours fait. Et pas seulement à l’OL…