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Paulo Fonseca lors de Lens - OL
Paulo Fonseca lors de Lens – OL (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

OL : Fonseca est arrivé au Portugal pour signer avec le Sporting

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant fait ses adieux aux joueurs de l’OL lundi, Paulo Fonseca va désormais ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. L’entraîneur a débarqué à Lisbonne mardi soir et doit s’engager avec le Sporting Portugal dans les prochaines heures.

    Cette fois, le doute, s’il pouvait encore en rester un, n’est plus permis. Paulo Fonseca va bien retrouver le Portugal dans les prochaines heures, plus de dix ans après son dernier passage dans le championnat local. Mardi soir, l’entraîneur a débarqué du côté de Lisbonne, accueilli à l’aéroport par de nombreux journalistes et supporters du Sporting. S’il a déclaré être "heureux de revenir" au pays, le technicien a assuré qu’il parlerait en temps et en heures, une fois son contrat signé.

    Maciel en conférence de presse avant Real Sociedad - OL

    Cette arrivée à Lisbonne acte définitivement le départ de Fonseca de l’OL. Lundi, il avait déjà fait ses adieux au groupe lyonnais, laissant Jorge Maciel prendre les commandes des différents entraînements en vue des matchs contre la Real Sociedad et Brest. C’est d’ailleurs Maciel qui se présentera en conférence de presse ce mercredi soir (19h30) à Saint-Sébastien à la veille du match de Ligue Europa. Un exercice dont il avait pris l’habitude pendant neuf fois après les matchs de l’OL durant la suspension de Paulo Fonseca.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mer 4 Nov 26 à 7 h 50

      L'intérimaire à Borges , fait gagner le Sporting en Ldc pour saluer Paulo qui va le virer pour faire venir Maciel que le nouveau coach va virer, quoique Vicens est portugais , alors Maciel peut échapper au peloton d'exécution.....

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