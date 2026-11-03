Actualités
Corentin Tolisso buteur contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Corentin Tolisso dépasse Karim Benzema au nombre de buts en Ligue 1

  • par Enzo Catolino
  • 4 Commentaires

    • Face à Angers, Corentin Tolisso a permis à l'OL de se rassurer, en inscrivant le but du break à la 85e minute, sur une tête en corner. Sans le savoir, le capitaine lyonnais a une nouvelle fois écrit l'histoire en dépassant Karim Benzema au nombre de réalisations en championnat.

    Si la statistique paraît assez incroyable, elle est pourtant réelle. Face à Angers, l'OL s'est imposé sur le score de 2-0 grâce à l'ouverture du score d'Ernest Nuamah et à une tête de Corentin Tolisso sur corner. Le capitaine a foncé vers son entraîneur, en partance pour le Sporting Portugal, pour célebrer cette action pas anodine pour lui. Grâce à cette réalisation, il a désormais dépassé le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, avec 44 buts inscrits en championnat avec l'Olympique lyonnais, contre 43 pour l'avant-centre. Il se classe même aux portes du top 20 des meilleurs buteurs du club, toutes compétitions confondues.

    Un capitaine extrêmement décisif

    Grand leader en dehors du terrain, Corentin Tolisso sait également se montrer sur la pelouse. Très efficace devant les cages, il est impliqué directement sur 22 réalisations en 2026 (11 buts, 11 passes décisives), soit son record lors d'une année civile à l'OL. De plus, il compte déjà cinq offrandes en compétition officielle en 2026-2027, ce qui fait de lui le meilleur dans cet exercice. Même si son apport dans le jeu est moins flamboyant que lors des deux dernières saisons, le champion du monde 2022 finit presque toutes les rencontres en étant décisif, ce qui fait de lui un cadre leader indéboulonnable de l'effectif.

    à lire également
    Ernest Nuamah aime le Parc OL
    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 3 Nov 26 à 12 h 01

      J'ai du mal avec ce genre de stats.
      Tolisso c'est 242 matchs en 9 ans
      Karim 112 matchs en 5 ans
      Plus du double de matchs pour Tolisso et avec presque le double de saison, donc forcément ça aide. Si Karim était rester 4 saisons de plus il serait sûrement proche des 100 buts.

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - mar 3 Nov 26 à 12 h 07

        En même temps comparer un attaquant qui aurait eu un fort rendement dans un OL dominant, et un milieu dans un OL subissant...

        Signaler
      2. Gune56
        Gune56 - mar 3 Nov 26 à 13 h 08

        C'est compréhensible que tu es du mal, car la comparaison (si elle existe) est inepte ! Pas le même poste, pas la même équipe, pas la même durée, pas la même époque...

        Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - mar 3 Nov 26 à 13 h 00

      C'pas lui qui a marqué mais Felix.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    d'heure en heure
    Ernest Nuamah aime le Parc OL 12:40
    OL : Corentin Tolisso dépasse Karim Benzema au nombre de buts en Ligue 1 11:50
    Jérémy Stinat
    Jérémy Stinat aux commandes de Brest - OL 10:10
    Paulo Fonseca lors d'OL - Angers
    OL : Nicolas Puydebois dénonce un "manque de respect de l'institution" après le départ de Fonseca 09:25
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    L'après Paulo Fonseca, un gros test pour les dirigeants de l'OL 08:40
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    Ligue 1 : l'OL en tête des équipes toujours invaincues à domicile 08:00
    Lily Yohannes félicitée par ses coéquipières lors d'OL Lyonnes - Inter Milan
    Première Ligue : leader invaincu, OL Lyonnes accentue même son avance 07:30
    TKYDG : Fonseca lâche l'OL ! Et maintenant ? 02/11/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Académie
    OL Académie : les U17 se rassurent, les U19 chutent en Alsace 02/11/26
    Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) face à Sergio Gomez (Real Sociedad) lors du derby en 2025-2026
    Avant de recevoir l'OL, la Real Sociedad perd le derby basque 02/11/26
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Sans Fonseca, l'OL va peut-être y perdre sportivement mais y gagner économiquement 02/11/26
    Afonso Moreira buteur lors de PSG - OL
    OL - Angers (2-0) : Afonso Moreira a rendu visite à ses ex-coéquipiers 02/11/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    OL : Fonseca a acté la fin de son histoire avec ses joueurs 02/11/26
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    Avec le départ de Fonseca, c'est aussi un staff qu'il va falloir repenser à l'OL 02/11/26
    Corentin Tolisso et Felix Bacher au contact pour le deuxième but de l'OL contre Angers
    OL - Angers (2-0) : Tolisso ou Bacher pour le deuxième but lyonnais ? 02/11/26
    Anthony Lopes lors d'OL - Angers
    Lopes après OL - Angers (2-0) : "Toujours un plaisir de revenir ici" 02/11/26
    Stéphane Gilli, entraîneur d'Angers
    OL - Angers (2-0) : Gilli s'est aussi interrogé sur le futur de Fonseca pendant le match 02/11/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but d'Ernest Nuamah contre Angers.
    Et sinon l’OL est remonté sur le podium de Ligue 1 02/11/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut