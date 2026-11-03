Face à Angers, Corentin Tolisso a permis à l'OL de se rassurer, en inscrivant le but du break à la 85e minute, sur une tête en corner. Sans le savoir, le capitaine lyonnais a une nouvelle fois écrit l'histoire en dépassant Karim Benzema au nombre de réalisations en championnat.

Si la statistique paraît assez incroyable, elle est pourtant réelle. Face à Angers, l'OL s'est imposé sur le score de 2-0 grâce à l'ouverture du score d'Ernest Nuamah et à une tête de Corentin Tolisso sur corner. Le capitaine a foncé vers son entraîneur, en partance pour le Sporting Portugal, pour célebrer cette action pas anodine pour lui. Grâce à cette réalisation, il a désormais dépassé le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, avec 44 buts inscrits en championnat avec l'Olympique lyonnais, contre 43 pour l'avant-centre. Il se classe même aux portes du top 20 des meilleurs buteurs du club, toutes compétitions confondues.

Un capitaine extrêmement décisif

Grand leader en dehors du terrain, Corentin Tolisso sait également se montrer sur la pelouse. Très efficace devant les cages, il est impliqué directement sur 22 réalisations en 2026 (11 buts, 11 passes décisives), soit son record lors d'une année civile à l'OL. De plus, il compte déjà cinq offrandes en compétition officielle en 2026-2027, ce qui fait de lui le meilleur dans cet exercice. Même si son apport dans le jeu est moins flamboyant que lors des deux dernières saisons, le champion du monde 2022 finit presque toutes les rencontres en étant décisif, ce qui fait de lui un cadre leader indéboulonnable de l'effectif.