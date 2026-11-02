Et sinon l’OL est remonté sur le podium de Ligue 1

Avec tout le tapage autour de Paulo Fonseca, la victoire de l’OL sur Angers (2-0) est presque passée au second plan. Pourtant, grâce à ce succès, le club rhodanien remonte sur le podium à la troisième place de la Ligue 1.

Oui, il y a bien eu match dimanche en fin d'après-midi à Décines. On pourrait presque l'oublier tant l'actualité lyonnaise tourne autour de l'avenir désormais presque acté de Paulo Fonseca. Le futur du coach portugais a passé au second plan la victoire de l'OL sur Angers (2-0). Un succès obligatoire après deux défaites de suite, toutes compétitions confondues. Tout n'a pas été parfait dimanche au Parc OL, mais les coéquipiers de Corentin Tolisso ont fait preuve de sérieux pour prendre le dessus sur une formation angevine, qui aurait pu faire mal en transition.

Six équipes en trois points derrière le PSG

Comme cadeau d'adieu, les Lyonnais ont donc offert une 47e et dernière victoire à Paulo Fonseca sur le banc rhodanien. En quittant le club, le Portugais n'aura certainement pas le sentiment du travail accompli puisque sa mission devait s'étirer jusqu'en juin 2027. Néanmoins, il laisse une formation qui est sur le podium de la Ligue 1 après neuf journées. Le succès contre le SCO Angers permet en effet à l'OL de remonter à la troisième place (17 points) derrière le PSG (20 points) et Lille (18 points) suite aux défaites de Rennes et de Monaco.