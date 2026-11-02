Après deux défaites à Hoffenheim et contre le PSG, l'OL a réussi à retrouver le goût de la victoire contre Angers (2-0). Une bonne chose pour Felix Bacher avant de se projeter sur les deux prochains matchs pré-trêve internationale.

Avec ce succès 2-0, c'est un travail bien fait par l'OL contre Angers ?

Felix Bacher : On a fait un bon match, on a marqué deux fois et on a fait un clean-sheet. On prend trois points dans notre stade. Il n’y a rien de meilleur que ça. Je pense que nous avons dominé le match, de la première à la dernière minute. On a eu besoin de quelques minutes après le pénalty annulé. Puis on a contrôlé le match.

C'était important de gagner pour ne pas tomber dans une vraie spirale négative ?

C'était très important après les deux dernières défaites. Même si on a joué un très bon match contre Paris, il n’y avait pas de points et c'est le plus important au bout du compte. On est très heureux d’avoir gagné ces trois points.

Qu'avez-vous pensé de la prestation d'Ernest Nuamah qui a joué avant-centre ?

Je pense qu'il s'est adapté très bien. Il a fait un très bon match. Parfois, il venait pour recevoir la balle et il était aussi là dans la surface, comme on a pu le voir sur son but. Je pense qu'il a fait un très bon match.Ce n'était pas facile pour lui de changer de position et de passer d'ailier à un vrai poste d'avant-centre, mais je trouve qu'il s'est très bien adapté. En plus c'était son anniversaire aujourd'hui donc je suis heureux qu'il ait pu marquer dans ce match.