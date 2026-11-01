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Paulo Fonseca lors de Lens - OL
Paulo Fonseca lors de Lens – OL (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)

Le Sporting Portugal limoge son coach et attend Fonseca (OL)

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Quelques minutes après la victoire de l'OL face à Angers (2-0) et malgré le discours tenu par Paulo Fonseca, l'entraîneur se rapproche de plus en plus du Sporting Portugal. Le club lisboète a d'ailleurs annoncé le licenciement de Rui Borges, laissant la porte grande ouverte à l'arrivée de Fonseca, avec qui il aurait déjà un accord.

    On ne va pas se mentir, pas grand-monde n'a vraiment cru Paulo Fonseca ce dimanche après la victoire (2-0) contre Angers. Logiquement interrogé sur son avenir à l'OL, l'entraîneur a botté en touche, multipliant les "je ne sais pas", "je ne peux rien dire". Pourtant, toutes ces expressions ne laissaient plus vraiment de place au doute. En ne sachant pas s'il sera sur le banc contre la Real Sociedad et Brest, l'entraîneur portugais a laissé ouvert en grand "cette possibilité" d'un départ du club lyonnais dans les jours à venir. D'ailleurs, quelques minutes seulement après la prise de parole du coach lyonnais, la presse portugaise a rapidement fait état d'un accord trouvé entre le Sporting Portugal et Paulo Fonseca. Et comme si cela ne suffisait pas, le club lisboète a lui aussi ouvert un peu plus les portes à cette arrivée ce dimanche soir.

    Fonseca sur le banc lisboète mardi ou samedi ?

    Dans un communiqué envoyé à la presse, le Sporting a annoncé le licenciement de Rui Borges, actuellement en poste sur le banc des Leões (Les Lions). Il n'y a désormais plus rien qui ne bloque la route en Lyon et Lisbonne pour Paulo Fonseca, si ce n'est que les deux clubs trouvent un terrain d'entente puisque le natif de Nampula reste toujours sous contrat avec l'OL jusqu'à la fin de la saison. Mais, au Portugal, on assure que Fonseca sera sur le banc du Sporting samedi prochain pour la 11e journée du championnat portugais et même dès mardi pour le match de Ligue des champions... Pour l'OL comme pour toutes les parties, plus vite le dénouement aura lieu, mieux ce sera pour tout le monde.

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    8 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 1 Nov 26 à 22 h 15

      On pourrait peut-être recruter Rui Borges ? Il a l'air pas mal.

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      1. Tongariro
        Tongariro - dim 1 Nov 26 à 22 h 23

        Hahhahahahahahah excellent trait d'humour !!!

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    2. Bioman
      Bioman - dim 1 Nov 26 à 22 h 20

      Plusieurs questions me viennent !
      L'OL va-t-il toucher des indemnités ? Le staff entier est concerné ? Qui pour le ou les remplacer ? Et quand?
      Un coach pas cher sur le marché pouvant faire évoluer cet OL ...Sacré challenge pour MLJ et le direction...

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      1. Avatar
        Remi - dim 1 Nov 26 à 22 h 37

        Lyon doit 5 millions au sporting donc ... Oui il y aura des indemnités mais les 5 millions seront imputables dessus

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      2. Avatar
        GoNL - dim 1 Nov 26 à 22 h 39

        Hello Bioman,
        On ne peut pas casser un CDD unilatéralement, l’OL n’est pas obligé d’accepter. Donc toutes les parties ont du se préparer toute la semaine, et le licenciement de Rui Borges doit indiquer le top départ. On verra combien de temps il faut pour nommer le successeur.
        Dans oublier que l’OL doit toujours de l’argent au Sporting, ça a du jouer dans les discussions

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    3. Avatar
      Cicinho2 - dim 1 Nov 26 à 22 h 36

      Ah ben voilà, ils ont licencié Borges...

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    4. Avatar
      piedicortedigaggio - dim 1 Nov 26 à 22 h 37

      Le timing est absolument dégueulasse...
      Comment ne même pas attendre la prochaine trêve internationale ? C'est dingue.
      Soyons fou : peut-être que les planètes vont miraculeusement s'aligner et que Crystal Palace aura la bonne idée de virer Pierrot Sage cette semaine...
      Wait and see...

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    5. Avatar
      Olreal - dim 1 Nov 26 à 22 h 41

      En pleine saison, en pleins match de coupe d’Europe et de ligue 1.
      J’ai pas le souvenir d’avoir vu cela.
      Je suis désespéré par mon Ol.
      Même si je pense que l’OL a de quoi venir.
      Ce qui me gêne, c’est qu’on soit capable de se séparer de son propre coach à ce moment uniquement pour des raisons financières.
      Je suis pas une grand fan de Fonseca mais j’ai toujours loué son travail et ses résultats au vu des moyens qu’il avait.
      Mais de là à espérer son départ jamais.
      Le plus important c’est le club et j’espère qu’on sera vite rebondir.

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