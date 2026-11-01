Le Sporting Portugal limoge son coach et attend Fonseca (OL)

Quelques minutes après la victoire de l'OL face à Angers (2-0) et malgré le discours tenu par Paulo Fonseca, l'entraîneur se rapproche de plus en plus du Sporting Portugal. Le club lisboète a d'ailleurs annoncé le licenciement de Rui Borges, laissant la porte grande ouverte à l'arrivée de Fonseca, avec qui il aurait déjà un accord.

On ne va pas se mentir, pas grand-monde n'a vraiment cru Paulo Fonseca ce dimanche après la victoire (2-0) contre Angers. Logiquement interrogé sur son avenir à l'OL, l'entraîneur a botté en touche, multipliant les "je ne sais pas", "je ne peux rien dire". Pourtant, toutes ces expressions ne laissaient plus vraiment de place au doute. En ne sachant pas s'il sera sur le banc contre la Real Sociedad et Brest, l'entraîneur portugais a laissé ouvert en grand "cette possibilité" d'un départ du club lyonnais dans les jours à venir. D'ailleurs, quelques minutes seulement après la prise de parole du coach lyonnais, la presse portugaise a rapidement fait état d'un accord trouvé entre le Sporting Portugal et Paulo Fonseca. Et comme si cela ne suffisait pas, le club lisboète a lui aussi ouvert un peu plus les portes à cette arrivée ce dimanche soir.

Fonseca sur le banc lisboète mardi ou samedi ?

Dans un communiqué envoyé à la presse, le Sporting a annoncé le licenciement de Rui Borges, actuellement en poste sur le banc des Leões (Les Lions). Il n'y a désormais plus rien qui ne bloque la route en Lyon et Lisbonne pour Paulo Fonseca, si ce n'est que les deux clubs trouvent un terrain d'entente puisque le natif de Nampula reste toujours sous contrat avec l'OL jusqu'à la fin de la saison. Mais, au Portugal, on assure que Fonseca sera sur le banc du Sporting samedi prochain pour la 11e journée du championnat portugais et même dès mardi pour le match de Ligue des champions... Pour l'OL comme pour toutes les parties, plus vite le dénouement aura lieu, mieux ce sera pour tout le monde.