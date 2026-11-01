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Keito Nakamura lors d'OL - Angers
Keito Nakamura lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Angers (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez

    • Dominateur sans réussir à totalement se mettre à l’abri, l’OL a réussi le principal face à Angers (2-0). Retrouvez le baromètre du match.

    On a aimé

    Nakamura, Monsieur Propre

    Il n’est pas celui qui fait le plus de bruit, étant presque dans l’ombre. Et pourtant, dieu sait à quel point Keito Nakamura est un danger permanent. A la différence de Duranville, il n’est pas dans le surplus de dribbles, mais le Japonais sait accélérer quand il le fait et fait mal. Ce fut d’ailleurs le cas à la 34e quand il a déposé son vis-à-vis à gauche avant d’éliminer un deuxième défenseur angevin d’une feinte de centre. Le numéro 11 de l’OL a souvent été dans les bons coups lyonnais, faisant parler sa technique comme ce centre extérieur du droit qu’Abner n’a pu reprendre malgré son tacle (23e). Il l’a remis sur orbite à la 74e avec un ballon bien piqué mais le Brésilien n’a pu reprendre comme il faut.

    S’il a été moins touché en deuxième période, Nakamura est à l’origine de l’action qui amène le premier but lyonnais en jouant bien un rôle de pivot dans l’axe pour décaler ensuite Abner sur la gauche. Avec 87% de passes réussies dans le dernier tiers adverse, Nakamura est le Monsieur Propre de l’attaque lyonnaise. Ne lui a manqué qu’une grosse occasion, la faute à .

    On a moins aimé

    Niakhaté a souffert

    Avec Peter, il avait un client et cela a donné lieu à plusieurs duels et une sacrée bataille. Mais, malheureusement pour le Lyonnais, ce fut souvent l’attaquant angevin qui en est sorti vainqueur. Tout le monde a en tête cette action à la 35e minute durant laquelle Peter s’est enroulé autour de son adversaire à la manière d’un Dennis Bergkamp de la grande époque avant de toucher le poteau de Greif. Mais, on a surtout senti le Sénégalais moins dominateur que ce soit dans le duel ou balle au pied. Il a parfois dépassé sa fonction pour faire monter le bloc, mais au niveau de la précision, ce ne fut pas toujours ça. 

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