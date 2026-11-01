OL : Fonseca pas encore parti, un successeur se déclare déjà

Comme avancé ces dernières heures, Paulo Fonseca serait dans le viseur du Sporting Portugal. Si des discussions semblent entamées, l'entraîneur peut-il vivre son dernier match à Décines, ce dimanche contre Angers ?
Quel sera l'accueil au moment de la composition des équipes ? Avec les récentes rumeurs qui sortent depuis quelques heures, il se pourrait bien que Paulo Fonseca ne reçoive pas la même réception d'applaudissements. Non pas à cause des deux défaites de suite sur lesquelles reste l'OL, mais bien de cette rumeur qui enfle chaque heure un peu plus. La question est de savoir si le Portugais vit sa dernière sur le banc lyonnais à Décines ou non... Aucune affirmation n'est possible pour le moment, mais comme avancé par CNN Portugal et confirmé par L'Équipe, des discussions existent bien entre Fonseca et le Sporting Portugal. Non pas pour la saison prochaine puisque l'entraîneur est en fin de contrat à l'OL, mais bien pour les semaines qui arrivent.
Thiago Motta déjà en embuscade ?
Avec une trêve internationale dans une semaine, bien des choses pourraient se décanter car, actuellement, aucun accord n'a encore été trouvé. Mais il y a bien des échanges entre le coach lyonnais, son club de cœur et son club actuel. Ce dernier, par la voix de Matthieu Louis-Jean, avait récemment annoncé que des échanges avaient régulièrement lieu avec le représentant de Fonseca pour une prolongation de contrat mais que les "choses seraient faites en temps voulu".
Par les temps qui courent, le salaire de Paulo Fonseca est forcément un frein pour prolonger, tandis que le technicien reste en position de forcer. Pour négocier à l'OL ou ailleurs... Quoi qu’il en soit, le banc lyonnais serait déjà courtisé selon nos confrères. Sans club, Thiago Motta aurait déjà pris la température quand bien même Paulo Fonseca n’a pas encore fait ses valises. Preuve que le club reste attractif.
Qu’il s’en aille….
Encore une fois....Prolongation non négociée ( peut-être...) salaire important, 6 millions dus au Sporting, retour au pays...Et des résultats mitigés dont des matchs cruciaux perdus !
Alors rumeur bidon? Fantasme des anti Fonseca? Comme l'on écrit certains ici.
L'Olympique Lyonnais est aussi l'un des rares clubs à n'avoir pas changé coach récemment mais tout va très vite dans le foot pro ...
Si le départ est négocié et le remplaçant recherché depuis nlongtemps avec MLJ alors pourquoi pas...
Billet d'humeur (maussade) matinale ce Dimanche, avant le match face à Angers. Une sorte de classique entre deux clubs aux destins et ambitions différents, mais qui se sont souvent affrontés en concurrents pour des places de milieu de tableau, même si l'OL a connu une période bien plus faste.
Aujourd'hui, je ne suis pas franchement optimiste même si l'OL évolue "à la maison", en fin d'après-midi (un horaire qui déjà ne nous convient pas vraiment habituellement).
Mais les résultats précédents et surtout la qualité de jeu et ce manque d'énergie, de percussion, ajoutés à la cascade de blessés et indisponibles n'incitent évidemment pas à une euphorie collective.
Vient s'ajouter cette rumeur de départ imminent de Fonseca, l'entraineur actuel, qui malgré ses nombreux défauts régulièrement soulignés avait au moins l'avantage jusque là d'être apprécié par ses joueurs et du staff lyonnais, dirigeants compris.
A ce sujet, je dois dire que j'ai moi-même toujours été partagé le concernant. Comme beaucoup je suppose. Un bon tacticien probablement, mais un coach qui a du mal à sortir de ses préceptes et modifier ses plans initiaux quand ça ne tourne pas bien, ou que les joueurs alignés ne remplissent pas ou ne peuvent plus remplir leur part des objectifs fixés.
On connait tous plus ou moins ce pont névralgique, en plus de son incapacité à admettre lui-même cette défaillance, le plus souvent.
Ceci dit, même s'il a fait illusion en début de saison, il faut bien reconnaitre que son effectif est qualitativement limité. Bien sûr, la plupart des postes semblent avoir été doublés (sauf celui de "9" manifestement), mais si défensivement ça parait fonctionner (attention, quand même, la doublure d'Athekame est inexistante au niveau souhaité, et on se demande comment Abner peut encore être titulaire, si ce n'est par l'absence actuelle de concurrence.
L'hécatombe actuelle au milieu de terrain fragilise encore plus un équilibre déjà fragile, avec le vieillissement de Tolisso (et sa fragilité), la blessure longue durée de Morton (qui était certainement le meilleur régulateur du milieu la saison dernière).
Ne parlons pas davantage de la grosse baisse d'efficacité de la ligne d'attaque qui a quand même perdu Hendrick, Moreira et Fofana… J'aime bien Nakamura et j'apprécie le retour de Nuamah, mais ils sont loin d'impacter autant ni en terme de statistiques ni en terme de crainte pour toutes les défenses adverses.
Et la longue blessure d'Openda, supposé compenser un peu cette perte flagrante d'efficacité (même s'il ne l'a guère montré avant sa blessure) n'est pas pour arranger les choses, puisque l'on n'a plus de "9" ni buteur patenté officiellement.
Je ne vais pas pour autant me lamenter sur le départ probable de Fonseca. Je le comprends même parfaitement, de son point de vue comme de celui du club.
Lui arrive, quoi qu'il en soit, en fin de contrat en Juin, et il sait que probablement il ne serait pas renouvelé, en tout cas aux mêmes conditions. C'est une chance inouïe qui s'offre à lui de revenir (et sans rien perdre de son salaire) dans un grand club, celui auquel en plus il est très attaché, et cette chance est à saisir immédiatement sous peine de ne pas être renouvelée avant longtemps.
Coté OL, les besoins de réduction de la masse salariale sont connus depuis longtemps, et même si le moment n'est pas très favorable, on ne peut pas dire non plus que Fonseca remplisse vraiment les objectifs promis, de sa faute ou pas. La place actuelle est un leurre, on le sait tous en principe, essentiellement due à un calendrier favorable et quelques résultats tirés par les cheveux.
On est rentré "dans le dur", comme on dit familièrement, et c'est loin d'être terminé au vu de ce qui attend l'OL les prochaines semaines. Difficile de compter sur un effectif très diminué, aussi qu'il reste ou pas, les mois qui s'annoncent seront très difficiles. Et n'espérons pas de grands renforts en Janvier cette fois. Le pire c'est que les départs potentiels sont de plus en plus limités et risquent de toucher les pièces maitresses de ce qui reste de fiable dans ce groupe: Niakate, Grief.
Au vu de son état physique nous devons moins craindre pour un départ de Morton en Janvier, mais on ne sait même pas si il pourra rejouer à son niveau avant longtemps! Comme on doit aussi ménager le plus possible Tolisso, il reste à compter sur le pied carré Bidstrup, surement la pus grande blague de l'été, le jeune et très irrégulier Nartey, et le gringo Tessman qui est finalement loin d'être le pire et pourrait lui aussi être pas mal sollicité dès cet hiver.
Alors, si Fonseca nous quitte, et bien bon vent. Mais je ne crois pas à un retour de Génesio, trop cher et plutôt apprécié par les supporters marseillais, en tout cas bien plus qu'il ne le serait sur sa terre natale… Quant à Sage, ce serait un coup de tonnerre auquel je ne crois guère.
Et en plus, même si je l'apprécie énormément, je ne pense pas que ce serait une bonne idée en ce moment aussi bien au vu de sa situation que de celle de l'OL, avec des joueurs qui apprécient Fonseca (qui a participé à leur choix et leur venue) et seraient un tantinet désabusés par une satisfaction excessive des supporters. Bref, pas les bonnes conditions pour reprendre un groupe très affaibli aussi bien quantitativement, qualitativement, et psychologiquement.
Je miserai plus sur un entraineur "externe", motivé lui-même pour un retour à la tête d'un club sans avoir pour autant la pression de résultats de très haut niveau à obtenir. Une pression limitée en quelque sorte à un classement final satisfaisant (entre la troisième et la cinquième place, ce qui serait déjà une sorte de miracle). Fonseca ou pas, ça devrait rester l'objectif "heureux".
Et bon vent à lui.
Merci pour cet édito qui aurait largement sa place en une du site !
En ce qui me concerne, je pense qu’un entraîneur avec une philosophie différente, genre Concecaio, serait une très bonne idée pour valoriser notre effectif.
Ça joue vite et surtout direct ! Pas de prise de tête tactique, que la plupart de nos joueurs ne savent pas appliquer de toutes façons.
On reviendrait à du simple, du basique et perso je suis pour !
On a pas les joueurs avec le QI foot nécessaire pour jouer comme city ou le barca, faut se rendre à l’évidence donc jouons à l’énergie !
Pierre Sage est sur la sellette à Cristal ! On peut donc y croire…Ajouter un peu d'ADN OL serait sympa.
Olympien First.... longue mais objective analyse. Tout se tient et reflète la situation de note club. Je partage intégralement.
Salut et merci à toi @olgoneforever, et d'abord d'avoir été au bout de ce pavé 🙂 !
Waouh olympien first...pour un dimanche matin quel edito..!!!! C’est le moment ou jamais la treve est bientôt là....Pierrot reviens....
Je crois que si Fonseca part en cours de saison, ce sui serair un vrai couo dur et un lanque d'ambition de la part du club alors qu'on est en pleine saison, qu'on est dans le bon wagon et que si Fosneca gagne teop, il partira de toute façon en fin de saison, une fois que le taf aura été fait et que le club aura eu le temps de se retourner et programmer la saison peochaine.
Je ne suis pas pour un entraîneur qui arrive en novembre et découvre l'effectif (avec en plus des spécificités : les blessures, le jeu sans AC, faute d’AC derrière Openda...). Si vraiment il n’est pas possible de garder Fonseca, mettons quelqu'un du club jusqu'en fin de saison où il y aura plus d’entraineurs dispo, Balmont par exemple. Ou alors garder Maciel comme n.1 jusqu'en fin de saison. Mais on va partir abec un contrat de 2 ans pour Motta en pleine saison alors qu'on a aucune certitude crédible sur ce qu'il pourrait apporter. Son experience de joueur ce sont de très grands clubs aux gros moyens et en tant qu’entraineur, c'est 1 bonne saison à Bologne et pour le reste, il s’est fait virer partout.