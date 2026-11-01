OL : Fonseca pas encore parti, un successeur se déclare déjà

Comme avancé ces dernières heures, Paulo Fonseca serait dans le viseur du Sporting Portugal. Si des discussions semblent entamées, l'entraîneur peut-il vivre son dernier match à Décines, ce dimanche contre Angers ?

Quel sera l'accueil au moment de la composition des équipes ? Avec les récentes rumeurs qui sortent depuis quelques heures, il se pourrait bien que Paulo Fonseca ne reçoive pas la même réception d'applaudissements. Non pas à cause des deux défaites de suite sur lesquelles reste l'OL, mais bien de cette rumeur qui enfle chaque heure un peu plus. La question est de savoir si le Portugais vit sa dernière sur le banc lyonnais à Décines ou non... Aucune affirmation n'est possible pour le moment, mais comme avancé par CNN Portugal et confirmé par L'Équipe, des discussions existent bien entre Fonseca et le Sporting Portugal. Non pas pour la saison prochaine puisque l'entraîneur est en fin de contrat à l'OL, mais bien pour les semaines qui arrivent.

Thiago Motta déjà en embuscade ?

Avec une trêve internationale dans une semaine, bien des choses pourraient se décanter car, actuellement, aucun accord n'a encore été trouvé. Mais il y a bien des échanges entre le coach lyonnais, son club de cœur et son club actuel. Ce dernier, par la voix de Matthieu Louis-Jean, avait récemment annoncé que des échanges avaient régulièrement lieu avec le représentant de Fonseca pour une prolongation de contrat mais que les "choses seraient faites en temps voulu".

Par les temps qui courent, le salaire de Paulo Fonseca est forcément un frein pour prolonger, tandis que le technicien reste en position de forcer. Pour négocier à l'OL ou ailleurs... Quoi qu’il en soit, le banc lyonnais serait déjà courtisé selon nos confrères. Sans club, Thiago Motta aurait déjà pris la température quand bien même Paulo Fonseca n’a pas encore fait ses valises. Preuve que le club reste attractif.