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Les joueuses d'OL Lyonnes à l'échauffement
Les joueuses d’OL Lyonnes à l’échauffement

Montpellier - OL Lyonnes : le leader veut poursuivre sa série

  • par Enzo Catolino

    • Ce samedi à 18 h 00, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse de Montpellier pour la 7e journée de Première Ligue. Toujours invaincues en championnat, les Lyonnaises veulent poursuivre leur parcours parfait face à une formation héraultaise qui reste sur quatre réceptions sans défaite.

    Après avoir enchaîné les succès en championnat, OL Lyonnes retrouve la Première Ligue avec un déplacement dans l'Hérault. Les joueuses de Jonatan Giráldez abordent cette rencontre avec une confiance importante après avoir remporté leurs six premières journées. Elles ont également marqué au moins quatre buts lors de chacune de ces rencontres, affichant une efficacité offensive impressionnante depuis le début de la saison. Face à Montpellier, elles tenteront de poursuivre cette dynamique malgré un calendrier particulièrement chargé ces dernières semaines.

    OL Lyonnes veut prolonger son parcours parfait

    Les Lyonnaises ont réalisé un début de championnat sans faute. Avec six victoires en six journées, elles occupent la première place avec 18 points. Leur différence de buts témoigne également de leur domination, avec une attaque particulièrement prolifique. Cette rencontre intervient toutefois dans une période intense pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Après avoir battu le Paris Saint-Germain (4-0), l'Olympique de Marseille (5-0) et l'Inter Milan (6-0), elles doivent rapidement se replonger dans le championnat. Le déplacement à Montpellier représente donc une nouvelle occasion de confirmer sa supériorité et de conserver son avance au classement.

    Montpellier veut résister au leader

    De son côté, Montpellier peut s'appuyer sur une série encourageante à domicile. Le club héraultais n’a pas perdu lors de ses quatre dernières réceptions en championnat et espère profiter de son terrain pour accrocher le leader. L’opposition reste néanmoins historiquement favorable aux Lyonnaises. Cette rencontre sera la 66e confrontation entre les deux formations dans l’élite. OL Lyonnes compte 49 victoires, contre huit succès montpelliérains et huit matchs nuls, selon les chiffres communiqués avant la rencontre. Montpellier devra réaliser une prestation pour contrarier les ambitions lyonnaises.

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