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Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG)
Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG) (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Merah avant OL - Angers : "On a des cadres qui savent parler au groupe"

  • par David Hernandez

    • Ayant tenu le choc contre le PSG pendant une heure, l'OL a craqué et est reparti du Parc des Princes avec quelques regrets. Khalis Merah estime malgré tout que la confiance n'a pas été altérée, notamment avec l'appui des cadres.

    À froid, il y a beaucoup de regrets après ce match au Parc des Princes. Qu'est-ce qui ressort de la bonne prestation de l'OL malgré tout ?

    Khalis Merah : C'est sûr qu'on avait très bien préparé le match, avec un plan de jeu du coach qui était assez clair. On a réussi à bien l'appliquer. Après, on a joué contre l'une des meilleures équipes du monde actuellement, et depuis deux ans. Il y a donc eu un petit manque de concentration, et à ce niveau-là, ça se paie cash. Mais je pense qu'on a quelques regrets parce que le plan était clair et qu'on l'a plutôt bien respecté. Avec les joueurs dont on disposait ce jour, c'était le plan idéal pour nous. Malheureusement, ils ont réussi à marquer ces deux buts.

    Il n'y a rien de déshonorant à perdre à Paris, mais après la défaite à Hoffenheim, est-ce que ces deux revers consécutifs fragilisent un peu la confiance ?

    Non, je ne pense pas que cela va la fragiliser. Même si c'est sûr qu'avec deux défaites d'affilée, ce n'est pas toujours très bon pour la confiance. Mais on est une équipe, on a de grands joueurs et surtout des cadres qui savent parler au groupe. On va vite se remobiliser pour dimanche.

    "La santé des joueurs passe avant tout"

    Morton sera absent contre Angers. Est-ce que l'OL doit se réinventer sans lui ?

    Se réinventer, je ne sais pas, mais c'est sûr que Tyler est un élément très important de notre équipe. Après, la santé des joueurs passe avant tout. Au vu des joueurs que nous avons dans l'effectif, je pense que ceux qui vont le remplacer feront du bon travail.

    Contre Angers, ce sera un match avec un peu plus de marge dans le jeu. Néanmoins, ça peut être un match piège après deux défaites consécutives. Comment l'abordez-vous ?

    On aborde ce match comme on avait abordé celui contre le PSG. Comme je l'ai dit auparavant, chaque équipe est différente. Chaque équipe a ses problèmes et on doit les résoudre de manière différente. Au Parc, on a évolué davantage en bloc et on a essayé de les contrer. Là, je pense que ce sera un match complètement différent, mais tout aussi difficile. C'est une équipe de Ligue 1, avec des joueurs de haut niveau. Ce sera un match difficile, mais on va réussir à le gagner.

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