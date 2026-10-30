Exilé au Moyen-Orient depuis 2024, Younès Belhanda a tenté un retour en Ligue 1 durant l'été, sans succès. Pourtant, le champion de France 2012 assure qu'il a encore le niveau pour être titulaire dans les clubs français de haut de tableau comme l'OL, l'OM ou Lille.

Il a été un élément clé de l'un des champions les plus surprenants de l'histoire de la Ligue 1. En 2012, Younès Belhanda et Montpellier avaient créé la surprise en s'offrant le titre de champion de France, au nez et à la barbe du PSG. À seulement 22 ans, le milieu offensif avait régalé avec 12 buts et six passes décisives. Dans la foulée, l'international marocain a connu des expériences en Ukraine (Dynamo Kiev), en Allemagne (Schalke) ou encore en Turquie (Galatasaray), sans vraiment confirmer le potentiel attendu.

"En Ligue 1, je joue tous les jours"

Cependant, à 36 ans, Belhanda semble encore confiant en ses qualités, comme il l'a confié lors d'une intervention sur RMC. "J'ai essayé de revenir (en Ligue 1), a déclaré l'ancien Niçois. J'étais en fin de contrat et j'ai voulu voir pour démarcher un peu, pour être en Ligue 1. Je n'ai eu aucune offre. Des agents ont essayé de prospecter. Mais je te le dis : en Ligue 1, je joue tous les jours. À Marseille, je joue, à Lyon, je joue, à Lille, je joue… Toutes les équipes. À Marseille, en 10, ils n'ont personne." Exilé au Qatar depuis 2024, Younès Belhanda affiche un bilan de huit buts et vingt-deux passes en 64 matchs. Vraiment suffisant pour espérer un retour en France ?