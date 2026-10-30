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Younes Belhanda joue au Qatar depuis 2024
Younes Belhanda joue au Qatar depuis 2024 (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)

À 36 ans, Belhanda assure qu'il jouerait "tous les jours à l'OL, l'OM ou Lille"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Exilé au Moyen-Orient depuis 2024, Younès Belhanda a tenté un retour en Ligue 1 durant l'été, sans succès. Pourtant, le champion de France 2012 assure qu'il a encore le niveau pour être titulaire dans les clubs français de haut de tableau comme l'OL, l'OM ou Lille.

    Il a été un élément clé de l'un des champions les plus surprenants de l'histoire de la Ligue 1. En 2012, Younès Belhanda et Montpellier avaient créé la surprise en s'offrant le titre de champion de France, au nez et à la barbe du PSG. À seulement 22 ans, le milieu offensif avait régalé avec 12 buts et six passes décisives. Dans la foulée, l'international marocain a connu des expériences en Ukraine (Dynamo Kiev), en Allemagne (Schalke) ou encore en Turquie (Galatasaray), sans vraiment confirmer le potentiel attendu.

    "En Ligue 1, je joue tous les jours"

    Cependant, à 36 ans, Belhanda semble encore confiant en ses qualités, comme il l'a confié lors d'une intervention sur RMC. "J'ai essayé de revenir (en Ligue 1), a déclaré l'ancien Niçois. J'étais en fin de contrat et j'ai voulu voir pour démarcher un peu, pour être en Ligue 1. Je n'ai eu aucune offre. Des agents ont essayé de prospecter. Mais je te le dis : en Ligue 1, je joue tous les jours. À Marseille, je joue, à Lyon, je joue, à Lille, je joue… Toutes les équipes. À Marseille, en 10, ils n'ont personne." Exilé au Qatar depuis 2024, Younès Belhanda affiche un bilan de huit buts et vingt-deux passes en 64 matchs. Vraiment suffisant pour espérer un retour en France ?

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    2 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - ven 30 Oct 26 à 11 h 26

      Quel clochard mdr. Quand t'es si bon t'as pas besoin de démarcher, les offres arrivent toutes seules. Même en allant mendier aucun club ne s'est intéressé à lui, ça veut tout dire.

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    2. Avatar
      lekinslayer - ven 30 Oct 26 à 12 h 09

      Moi je trouve ça fou que des joueurs pros ne sont même pas conscients a ce point là qu'ils ne sont plus au niveau. Leur entourage doit vraiment bien les brosser dans le sens du poil pour ne jamais se remettre en question comme ça

      Signaler

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