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Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d’OL Lyonnes face au Paris FC en D1 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Montpellier - OL Lyonnes : Clémence Gonçalves au sifflet

  • par Enzo Catolino

    • OL Lyonnes connaît le corps arbitral qui dirigera son prochain match face à Montpellier. Clémence Gonçalves sera l'arbitre centrale de cette rencontre de la 7e journée de Première Ligue. L'officielle retrouvera une équipe lyonnaise qu’elle a déjà eu l’occasion d’arbitrer à plusieurs reprises.

    Le 1er février 2026, elle était notamment au sifflet du déplacement des Lyonnaises sur la pelouse du Paris Saint-Germain, une rencontre remportée 1-0 par les OL Lyonnes. Clémence Gonçalves avait également dirigé une confrontation entre les deux équipes, le 21 janvier 2023. Elle retrouvera donc deux formations qu’elle connaît déjà pour cette nouvelle affiche du championnat.

    Clémence Gonçalves retrouve les Lyonnaises

    Pour cette rencontre qui se disputera dans l'Hérault, elle sera assistée de Violette Le Chevert et Soline Barbe. Manon Persichetti officiera comme arbitre remplaçante, tandis que Bruno Coué et Victoria Beyer seront chargés de l’assistance vidéo. Du côté de la délégation, Mounir Arab sera le délégué principal de la rencontre, accompagné d’Alain Delouvrier comme délégué adjoint.

    Après leur rendez-vous européen face à l'Inter Milan, les joueuses de Jonatan Giráldez retrouvent le championnat avec l'objectif de poursuivre leur parcours en Première Ligue. Face à Montpellier, elles tenteront de poursuivre leur folle série avec au moins quatre buts inscrits depuis le début de la saison en championnat.

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