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Rayan Cherki et Bradley Barcola avec l'équipe de France
Rayan Cherki et Bradley Barcola avec l’équipe de France (Photo by Franco Arland / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

La FFF candidate au Final Four de Ligue des Nations, le Parc OL dans le coup ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans une interview accordée à nos confrères d'Ouest-France, Philippe Diallo a confirmé que la France se portera candidate à l'organisation du Final Four de Ligue des Nations en cas de qualification des Bleus. Avec la possibilité de voir le duo Parc OL - Geoffroy Guichard retenu en cas d'obtention.

    Les Bleus de retour au Parc OL ? Cela fait un moment que l'équipe de France n'a plus posé ses valises dans la capitale des Gaules et ce n'est pas pour tout de suite. Néanmoins, il existerait une possibilité en 2027 pour voir Zinedine Zidane et ses joueurs débarquer à Décines. En effet, ce jeudi, Philippe Diallo a avancé que la France "est candidate à l'organisation du Final Four de la Ligue des nations, au mois de juin prochain, si elle se qualifie", a-t-il expliqué dans une interview accordée à Ouest-France. Le président de la FFF apporte une précision de taille car oui, il faut que la France soit au rendez-vous des demi-finales de la compétition pour pouvoir candidater. Elle doit donc d'abord valider sa place en quarts de finale mi-novembre, puis en demies fin mars.

    Deux enceintes séparées de moins de 150km

    Si tous les objectifs sont remplis de ce côté alors la FFF aura une chance d'organiser le Final Four de cette Ligue des Nations. Et d'après nos confrères, le choix des deux stades retenus se dirigerait vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rivaux depuis toujours, l'OL et l'ASSE pourraient bien se retrouver associés. La tendance irait en effet vers un ticket Parc OL - Geoffroy-Guichard pour accueillir les quatre matchs de ce Final Four. Cela permettrait de respecter le cahier des charges de l'UEFA, à savoir deux enceintes séparées de 150km ou moins. Contacté, le club lyonnais n'a pas souhaité commenter l'information. D'après nos confrères, le Parc OL accueillerait la potentielle demi-finale de la France et la finale, tandis que l'autre demi-finale et la petite finale auraient lieu à Geoffroy-Guichard. Mais on n'en est pas encore à là...

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    1 commentaire
    1. Avatar
      lekinslayer - jeu 29 Oct 26 à 15 h 52

      A savoir que la nouvelle direction veut vraiment diversifier les revenus, il cherche de plus en plus a louer le stade a des entreprises tierces, les jours de non match

      Exemple avec ma boite, on a louer le stade toute la journée du 21 janvier 2026 pour notre séminaire. ça va d'ailleurs être embêtant pour moi perso, parce que je vais louper le match de ce jour là a 18h45 vu qu'on sera dans le trajet retour en bus (le match étant a l'extérieur en Europa League, contre Jagiellonia Białystok)

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