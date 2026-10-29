La FFF candidate au Final Four de Ligue des Nations, le Parc OL dans le coup ?

Dans une interview accordée à nos confrères d'Ouest-France, Philippe Diallo a confirmé que la France se portera candidate à l'organisation du Final Four de Ligue des Nations en cas de qualification des Bleus. Avec la possibilité de voir le duo Parc OL - Geoffroy Guichard retenu en cas d'obtention.

Les Bleus de retour au Parc OL ? Cela fait un moment que l'équipe de France n'a plus posé ses valises dans la capitale des Gaules et ce n'est pas pour tout de suite. Néanmoins, il existerait une possibilité en 2027 pour voir Zinedine Zidane et ses joueurs débarquer à Décines. En effet, ce jeudi, Philippe Diallo a avancé que la France "est candidate à l'organisation du Final Four de la Ligue des nations, au mois de juin prochain, si elle se qualifie", a-t-il expliqué dans une interview accordée à Ouest-France. Le président de la FFF apporte une précision de taille car oui, il faut que la France soit au rendez-vous des demi-finales de la compétition pour pouvoir candidater. Elle doit donc d'abord valider sa place en quarts de finale mi-novembre, puis en demies fin mars.

Deux enceintes séparées de moins de 150km

Si tous les objectifs sont remplis de ce côté alors la FFF aura une chance d'organiser le Final Four de cette Ligue des Nations. Et d'après nos confrères, le choix des deux stades retenus se dirigerait vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rivaux depuis toujours, l'OL et l'ASSE pourraient bien se retrouver associés. La tendance irait en effet vers un ticket Parc OL - Geoffroy-Guichard pour accueillir les quatre matchs de ce Final Four. Cela permettrait de respecter le cahier des charges de l'UEFA, à savoir deux enceintes séparées de 150km ou moins. Contacté, le club lyonnais n'a pas souhaité commenter l'information. D'après nos confrères, le Parc OL accueillerait la potentielle demi-finale de la France et la finale, tandis que l'autre demi-finale et la petite finale auraient lieu à Geoffroy-Guichard. Mais on n'en est pas encore à là...