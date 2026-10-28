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Les joueurs de l'OL à l'entraînement
Les joueurs de l’OL à l’entraînement (@O&L)

OL : deux bonnes nouvelles à l'entraînement ce mercredi

  • par David Hernandez

    • Deux jours après la défaite au Parc des Princes contre le PSG, l'OL a retrouvé le chemin de l'entraînement. Avec des éléments préservés pour la séance, Paulo Fonseca pouvait quand même avoir le sourire. L'entraîneur portugais a pu compter sur les présences de Nicolás Tagliafico et Mads Bidstrup.

    Au moment de faire un état des lieux des troupes, on ne va pas se mentir, la liste de l'infirmerie commence petit à petit à sérieusement se remplir du côté de l'OL. Engagé dans un marathon entre les deux trêves internationales de septembre et novembre, le club lyonnais voit les pépins physiques se multiplier. Pavel Šulc va faire défaut pendant quatre mois tandis que la défaite contre le PSG (2-0) lundi a montré que les physiques de Tyler Morton et Corentin Tolisso n'étaient pas loin de craquer, si ce n'est pas déjà fait. Alors il y a de quoi faire grise mine dans les rangs rhodaniens, d'autant plus que Mads Bidstrup avait dû faire l'impasse sur le choc au Parc des Princes.

    Tagliafico en avance sur le plan ?

    Néanmoins, une bonne nouvelle est parvenue de Décines concernant le Danois. Deux jours après le revers dans la capitale, le milieu de terrain était bien présent à l'entraînement ce mercredi aux côtés de ceux qui n'avaient pas ou peu joué lundi. Une première bonne nouvelle à laquelle s'est également ajoutée la présence de Nicolas Tagliafico. Le latéral argentin était pourtant annoncé comme absent pour "trois semaines environ" par Paulo Fonseca avant le match contre Crystal Palace. Mais, après avoir repris de façon individuelle toute la semaine passée, l'Argentin semble donc en avance sur le plan initial. De là à pouvoir postuler dès dimanche face à Angers ?

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