Après deux défaites contre Hoffenheim (3-0) et le Paris Saint-Germain (2-0), l'Olympique lyonnais doit retrouver la victoire face à Angers. Pour les intervenants de Tant qu'il y aura des Gones, cette rencontre représente un rendez-vous important pour relancer la dynamique et éviter que le doute s'installe.

La défaite contre le PSG (2-0) a confirmé les difficultés actuelles de l'OL, malgré une première période plutôt solide au Parc des Princes. Entre les résultats récents, les blessures et les interrogations autour des choix de Paulo Fonseca, les Lyonnais abordent leur prochaine confrontation dans un contexte beaucoup moins favorable qu'il y a quelques semaines. Le rendez-vous contre Angers (dimanche, 17h15) prend donc une importance particulière dans la suite de leur saison.

Une victoire obligatoire pour relancer la machine

Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, notre chroniqueur Saï2larbre n'a pas caché l'importance de cette confrontation. "Victoire obligatoire pour casser la mauvaise dynamique", a-t-il lancé à propos de la réception du SCO. Pour l'auteur rhodanien, un nouveau résultat négatif placerait Corentin Tolisso et ses compères dans une situation très délicate avant son déplacement en Ligue Europa sur la pelouse de la Real Sociedad (jeudi 18h45).

Notre consultant Nicolas Puydebois a tenu à insister sur les conséquences que pourrait avoir une contreperformance. "Le match face aux Angevins va conditionner la suite jusqu'à la trêve", a-t-il estimé. Selon lui, les hommes de Paulo Fonseca doivent rapidement retrouver une dynamique positive pour ne pas entamer un cercle vicieux.

Ne pas laisser le doute s’installer

Le calendrier offre à l'OL une occasion de rebondir avec Angers puis Brest au programme en championnat. Mais les deux dernières défaites ont laissé des grosses traces, aussi physiques que mentales, alors que les blessures perturbent l'effectif. Nicolas Puydebois a notamment mis en garde contre le risque d'une spirale négative : "Soit ils reprennent une dynamique, soit ils continuent à descendre. Et là, pour le coup, ils peuvent rentrer dans une vraie sinistrose, un manque de confiance, un doute qui va faire que, d'un calendrier qui nous est favorable, ils peuvent se mettre le feu." Et ce serait déjà une période de turbulence à traverser dans cet exercice. Mais les Lyonnais ont les cartes en main pour inverser la donne.