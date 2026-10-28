Actualités
Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
Les joueurs de l’OL sur un corner d’Angers (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

OL - Angers : pourquoi ce match est déjà un tournant pour les Lyonnais

  • par Enzo Catolino

    • Après deux défaites contre Hoffenheim (3-0) et le Paris Saint-Germain (2-0), l'Olympique lyonnais doit retrouver la victoire face à Angers. Pour les intervenants de Tant qu'il y aura des Gones, cette rencontre représente un rendez-vous important pour relancer la dynamique et éviter que le doute s'installe.

    La défaite contre le PSG (2-0) a confirmé les difficultés actuelles de l'OL, malgré une première période plutôt solide au Parc des Princes. Entre les résultats récents, les blessures et les interrogations autour des choix de Paulo Fonseca, les Lyonnais abordent leur prochaine confrontation dans un contexte beaucoup moins favorable qu'il y a quelques semaines. Le rendez-vous contre Angers (dimanche, 17h15) prend donc une importance particulière dans la suite de leur saison.

    Une victoire obligatoire pour relancer la machine

    Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, notre chroniqueur Saï2larbre n'a pas caché l'importance de cette confrontation. "Victoire obligatoire pour casser la mauvaise dynamique", a-t-il lancé à propos de la réception du SCO. Pour l'auteur rhodanien, un nouveau résultat négatif placerait Corentin Tolisso et ses compères dans une situation très délicate avant son déplacement en Ligue Europa sur la pelouse de la Real Sociedad (jeudi 18h45).

    Notre consultant Nicolas Puydebois a tenu à insister sur les conséquences que pourrait avoir une contreperformance. "Le match face aux Angevins va conditionner la suite jusqu'à la trêve", a-t-il estimé. Selon lui, les hommes de Paulo Fonseca doivent rapidement retrouver une dynamique positive pour ne pas entamer un cercle vicieux.

    Ne pas laisser le doute s’installer

    Le calendrier offre à l'OL une occasion de rebondir avec Angers puis Brest au programme en championnat. Mais les deux dernières défaites ont laissé des grosses traces, aussi physiques que mentales, alors que les blessures perturbent l'effectif. Nicolas Puydebois a notamment mis en garde contre le risque d'une spirale négative : "Soit ils reprennent une dynamique, soit ils continuent à descendre. Et là, pour le coup, ils peuvent rentrer dans une vraie sinistrose, un manque de confiance, un doute qui va faire que, d'un calendrier qui nous est favorable, ils peuvent se mettre le feu." Et ce serait déjà une période de turbulence à traverser dans cet exercice. Mais les Lyonnais ont les cartes en main pour inverser la donne.

    à lire également
    La présidente de l'OL Michele Kang au restaurant lyonnais Lugdunum avec Christophe Marguin / @OL
    OL : Michele Kang met à l'honneur les liens entre Lyon et le Japon

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    OL - Angers : pourquoi ce match est déjà un tournant pour les Lyonnais 11:50
    Selma Bacha avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Inter : la barre des 7 000 spectateurs franchie 11:00
    La présidente de l'OL Michele Kang au restaurant lyonnais Lugdunum avec Christophe Marguin / @OL
    OL : Michele Kang met à l'honneur les liens entre Lyon et le Japon 10:15
    Caroline Weir (OL Lyonnes) face à Chelsea
    OL Lyonnes - Inter Milan : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Dominik Greif lors d'OL - Servette FC
    OL : Dominik Greif bat son record d'arrêts face au PSG 08:45
    Caroline Weir avec OL Lyonnes
    Caroline Weir (OL Lyonnes) : "Je sentais le besoin de découvrir quelque chose de nouveau" 08:00
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes toujours sans Nelhage, Lawrence ni Weir contre l'Inter Milan 07:30
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : Julie Swierot "encore en apprentissage" 27/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giraldez lors de PSG - OL Lyonnes
    Ballon d'Or : Jonatan Giráldez déçu des résultats d'OL Lyonnes 27/10/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    L'académie de l'OL reste représentée chez les grands 27/10/26
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Luis Enrique souligne la victoire "méritée" du PSG face à l'OL (2-0) 27/10/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : la réserve s'impose largement à Bordeaux 27/10/26
    Tant qu'il y aura des Gones : le débrief de PSG - OL est disponible en podcast et en replay 27/10/26
    Khalis Merah lors d'Angers - OL.
    Ligue 1 : OL - Angers se jouera finalement dimanche 27/10/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes
    Ballon d'Or : pas de trophée pour Jonatan Giráldez, Lily Yohannes et OL Lyonnes 27/10/26
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier pour diriger le match OL - Angers 27/10/26
    Ligue 1 : l'OL sort du podium après sa défaite à Paris 27/10/26
    Malgré les efforts, Moussa Niakhaté (OL) a reconnu la supériorité du PSG (2-0) 27/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut