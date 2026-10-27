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L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
L’arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse – Le Havre (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)

Marc Bollengier pour diriger le match OL - Angers

  • par Gwendal Chabas

    • Objectif : renouer avec le succès pour l'OL face à Angers. Ce match du samedi soir (20h45) sera arbitré par Marc Bollengier.

    Impuissant sur la fin de rencontre face au PSG lundi (2-0), l'OL n'aura pas d'excuse samedi. Face au 14e de Ligue 1, Angers, il se doit de rebondir après deux revers de rang, toutes compétitions confondues. Cette affiche de la 9e journée de championnat se tiendra samedi soir, à 20h45. Pour diriger les débats, nous retrouverons Marc Bollengier, arbitre de 34 ans.

    Il n'a plus arbitré l'OL depuis décembre 2025

    Ce sera la première fois de la saison qu'il officie lors d'une partie des Lyonnais. Dans sa carrière, il a toutefois croisé leur route à sept reprises depuis le 0-0 à Nantes en 2023. Durant l'exercice 2025-2026, il était aux commandes du duel contre Le Havre, remporté par les hommes de Paulo Fonseca (décembre 2025). Depuis, ils n'ont plus eu affaire à lui.

    Il faudra donc se réadapter à son style. Monsieur Bollengier, dans sa mission, comptera sur le soutien de ses assistants : Thomas Luczynski et Mikaël Berchebru. Pour la vidéo, nous aurons Mathieu Vernice et Ludovic Rémy. Enfin, Gabriel Henry annoncera les changements et le temps additionnel à la fin de chaque période.

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