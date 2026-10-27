Représenté dans diverses catégories, OL Lyonnes repart bredouille du Ballon d'Or. Pas de sacre pour Jonatan Giráldez, Lily Yohannes et le club dans son ensemble.

La proximité de la rencontre face à l'Inter Milan offrait une bonne justification à OL Lyonnes pour ne pas se déplacer à Londres. Dans la capitale anglaise, s'est tenue lundi soir la cérémonie du Ballon d'Or. Un gala qui s'est étiré tard dans la nuit, mais qui n'a pas souri au vice-champion d'Europe 2026. Pourtant, il avait son mot à dire dans plusieurs catégories. Notamment chez les meilleures joueuses, où Melchie Dumornay finit malheureusement au pied du podium.

Yohannes 4e chez les jeunes, le Barça rafle tout

C'est également le cas pour Lily Yohannes chez les jeunes prodiges. L'Américaine se classe quatrième d'un classement dominé par Vicky Lopez, déjà victorieuse l'an dernier. L'attaquante espagnole devance sa coéquipière barcelonaise Clara Serrajordi, ainsi que Veerle Buurman, de Chelsea. La cinquième finaliste est la Suédoise Felicia Schröder.

Chez les entraîneur(e)s, là aussi, le Barça rafle la mise. Son coach, Père Romeu, est le meilleur technicien d'une équipe féminine. Jonatan Giráldez, nommé, se consolera sûrement en voyant que c'est son ancien adjoint qui remporte le trophée. Il sait qu'il devra sûrement le battre en Ligue des champions pour avoir une chance de gagner en 2027. Ce constat est globalement valable pour tout OL Lyonnes, puisque les Catalanes ont en plus remporté le titre de meilleur club du monde. Championnes de France, les Lyonnaises espèrent prendre leur revanche cette saison.