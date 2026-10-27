Frustré que les efforts de l'OL n'aient pas été récompensés, Moussa Niakhaté avait quelques regrets. Mais il admet que le PSG était au-dessus.

Que serait-il advenu si Matveï Safonov n'avait pas sorti deux beaux arrêts sur Julien Duranville et Zachary Athekame ? On ne sait pas, et on ne saura jamais. Mais peut-être que l'OL ne serait pas reparti sans rien de son voyage au Parc des Princes (2-0). Le PSG était certes meilleur, mais Moussa Niakhaté et ses partenaires ont eu quelques ouvertures. "Le scénario est rageant car nous avons dépensé énormément d'énergie et nous avons aussi eu des occasions. C'est là qu'on a des regrets car on a l'opportunité d'ouvrir le score quand on avait la possession. Mais quand tu te retrouves devant le but, tu peux manquer de lucidité", a confié le Sénégalais aux médias présents sur place.

Dans l'idée, les Lyonnais voulaient reproduire la même stratégie que lors de leur succès ici en avril dernier (1-2). Défensivement, cela a plutôt tenu. Mais offensivement, il a manqué ce truc qui fait la différence pour marquer. "On avait analysé leur match contre le Barça (4-2). Ils ont des qualités très fortes, mais quelques failles aussi. On a super bien travaillé avec un plan presque identique à la saison passée. On a fait des sacrifices, beaucoup couru. On les a mis en difficulté car ils n'avaient pas de solutions, a observé le défenseur central. Mais c'est sûr que courir autant demande d'énormes efforts. On ne peut pas forcément tenir 90 minutes. Il faut limiter les pertes de balle."

Ressortir court et chercher Nuamah et Duranville, le plan offensif de l'OL

Le stratagème a presque été bon jusqu'au bout, au moins pour le glaner un nul. Le schéma général offensif était assez simple. "On devait être braves, courageux et courir après la balle plus qu’à l’accoutumée. Il fallait aussi sortir le ballon court. Pour ça, on devait faire preuve de force mentale, car leur grosse qualité est de défendre en un contre un. Mais on voulait relancer proprement pour trouver lancés Ernest (Nuamah) et Julien (Duranville)", a détaillé le vice-capitaine rhodanien.

Après ces explications, Moussa Niakhaté a tout de même reconnu que ce Paris Saint-Germain-là était au-dessus du lot. "Pour les battre, il faut vraiment une endurance physique et mentale très importante. C'est frustrant car tu te fais punir après avoir beaucoup donné. Le PSG sait bien combiner sur les côtés, renverser, donc ça demande beaucoup d’efforts. Nos lignes s’étiraient un peu. Cette fois, les cadres de la Ligue des champions ont débuté. Mais il y a eu de bons remplaçants, comme (Mika) Godts, qui a signé une vraie rentrée, ou (Senny) Mayulu, qui ne manque pas de talent alors qu’il n’était pas dans le groupe en début de saison, observait-il. C’est vraiment une belle équipe." Que l'OL n'a pu que ralentir, sans l'arrêter.