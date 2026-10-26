Battu par Hoffenheim (3-0) jeudi en Ligue Europa, l'Olympique lyonnais n'arrive toujours pas à inverser la tendance à l'extérieur lorsqu'il est mené au score. Sous Paulo Fonseca, les Lyonnais n'ont remporté aucun des 16 matchs dans cette situation.

L'Olympique lyonnais peine toujours à réagir lorsqu'il encaisse le premier but loin de ses bases. La défaite sur la pelouse d'Hoffenheim, ce jeudi, en Ligue Europa, n'a toujours pas dérogé à la règle. Elle continue de mettre en lumière cette difficulté. Les hommes de Paulo Fonseca n'ont pas réussi à renverser la tendance en Allemagne. Un scénario qui se répète depuis l'arrivée du coach, en février 2025.

15 défaites et un nul en 16 matchs

Les chiffres sont particulièrement parlants et témoignent d'une grande série noire. Lorsque l'OL est mené à l'extérieur, en compétition officielle sous les ordres de Paulo Fonseca, le bilan est désormais de 15 défaites pour un match nul et aucune victoire en 16 rencontres. Cette statistique illustre grandement les difficultés qu'éprouvent les Lyonnais lorsqu'ils doivent courir après le score. Le seul partage des points avait été obtenu sur la pelouse du Celta Vigo, en Ligue Europa, en mars dernier. Menés, les Lyonnais avaient égalisé grâce à Endrick, dans les derniers instants, pour arracher le seul match nul de cette terrible série.

Un problème de réaction loin de Lyon

Si c'était la plus grande force de l'équipe de Pierre Sage, aujourd'hui c'est une véritable faiblesse. Cette incapacité à revenir dans les rencontres constitue un gros point de vigilance pour Paulo Fonseca. Cette saison, la défaite face à Lens (1-2) avait déjà illustré la tendance négative lorsque l'OL est mené au score. Face à Hoffenheim, le scénario s'est de nouveau terminé par une défaite, cette fois-ci sur un score plus lourd. Au-delà des résultats, cette série est le reflet de la difficulté des Lyonnais à se sortir d'une situation défavorable loin de leurs supporters.