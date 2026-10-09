Inoffensif pendant une heure, l'OL a été réveillé par l'entrée des remplaçants. Mais Lens a finalement résisté pour s'imposer (2-1).

On sait que les déplacements à Bollaert ne sont jamais évidents. Encore plus pour l’OL, qui, bien que vainqueur là-bas l’an passé, n’est pas en réussite contre Lens. Même si son hôte n’allait pas très bien, l’Olympique lyonnais n’aurait pas la partie facile, trois semaines après sa victoire convaincante face à Rennes (4-0). Et la première période a prouvé que les Sang et Or étaient coriaces.

Dominik Greif n'a pas suffi

Dans un duel entre deux formations patientes dans la construction de leur jeu, ce sont les Nordistes qui ont dominé les débats. Dominik Greif a dû intervenir trois fois pour sauver les siens durant le premier acte : devant Florian Sotoca (12e), Florian Thauvin (44e) et Odsonne Edouard (45e+1). En revanche, il n’a pas réussi à arrêter la tentative de Sotoca qui a bonifié une des rares attaques rapides de son équipe (1-0, 36e).

Dans le camp adverse, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas dérogé à cette prudence qui peut les caractériser. Et les quelques bonnes actions éventuelles ont toutes été mal négociées par des mauvais choix ou des erreurs techniques. C’est simple, Robin Risser n’a pas eu la moindre intervention à effectuer avant de rentrer aux vestiaires.

Loïs Openda se blesse à la cheville

On attendait donc une réaction après la pause, notamment via Corentin Tolisso et Pavel Sulc, les joueurs à trouver pour aller mieux. D’ailleurs, c’est le Tchèque qui frappait le premier, mais le portier se détendait bien (48e). Cette tentative n’était toutefois pas le signe d’un temps fort, car Lens répliquait bien vite. Et comme la soirée ne tournait pas dans le bon sens, Loïs Openda devait sortir sur blessure, touché à la cheville, avant l’heure de jeu.

Son remplaçant, Keito Nakamura, tentait sa chance (67e), tout comme Tyler Morton à deux reprises (73e), mais sans succès. Au contraire de Matthieu Udol, oublié au second poteau pour doubler la mise (2-0, 76e). À peine redescendu de son nuage, le piston a dû quitter ses coéquipiers, exclu pour une semelle sur Khalis Merah (84e). De quoi relancer le match ? Dans la foulée, Samson Baidoo se trouait, ce qui profitait à Merah pour la réduction de l’écart (2-1, 85e).



L'OL démarre très mal son marathon

Mais les Lyonnais sont finalement trop courts, malgré les entrants, pour sauver un point. Cette première défaite de la saison en Ligue 1 n’est pas une bonne nouvelle pour l’OL (11 unités). Il va sans doute quitter le podium au terme de cette 6e journée. Rappelons qu’il va enchaîner huit rencontres au total en un mois. La série démarre mal, et on en attendra bien davantage jeudi à la maison face à Crystal Palace. Il faudra se reprendre après cette copie insuffisante.