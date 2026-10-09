OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert

Avant de retrouver Bollaert pour recevoir l'OL, le RC Lens peine à retrouver le rythme qui lui avait permis de terminer vice-champion de France l'an dernier. Il reste sur quatre matchs sans victoire en championnat.

Après un départ sur les chapeaux de roue avec un nouveau trophée à la clé et une première large victoire face à Auxerre (5-2), les Sang et Or ont marqué le pas et traversent une mauvaise passe. Ils ont été renversés par Strasbourg (2-1), avant de décevoir à Bollaert face à Lorient (0-1). Ils ont ensuite concédé le nul contre Le Mans (2-2), puis ont de nouveau perdu à Monaco (2-1). Avec seulement quatre points inscrits, Lens occupe une position inhabituelle au classement (15e), seulement quelques mois après sa deuxième place.

Une victoire européenne tout de même

Toutefois, le bilan lensois est à nuancer avec son retour en Ligue des champions. Entre deux journées de championnat, ils se sont imposés face au Slavia Prague (3-2), au terme d'un match complètement fou. Depuis, le club a changé d'entraîneur, une nouvelle fois, avec le départ de Dino Toppmöller, qui avait succédé à Pierre Sage. Yannick Cahuzac a pris les rênes de l'équipe et a pu travailler pendant trois semaines. Il s'est même offert une première victoire en amical face au Standard de Liège (2-0).

Le Lens version 2026-2027 n'a pas encore trouvé sa formule magique du précédent exercice. Face à l'OL ce vendredi (20h45), il aura l'occasion de se relancer, tandis que les Lyonnais voudront prendre leur revanche après l'humiliation reçue l'an dernier à domicile pour la dernière journée de Ligue 1.