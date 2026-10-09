Actualités
Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
Ruben Aguilar, latéral du RC Lens (AFP)

OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert

  • par Enzo Catolino

    • Avant de retrouver Bollaert pour recevoir l'OL, le RC Lens peine à retrouver le rythme qui lui avait permis de terminer vice-champion de France l'an dernier. Il reste sur quatre matchs sans victoire en championnat.

    Après un départ sur les chapeaux de roue avec un nouveau trophée à la clé et une première large victoire face à Auxerre (5-2), les Sang et Or ont marqué le pas et traversent une mauvaise passe. Ils ont été renversés par Strasbourg (2-1), avant de décevoir à Bollaert face à Lorient (0-1). Ils ont ensuite concédé le nul contre Le Mans (2-2), puis ont de nouveau perdu à Monaco (2-1). Avec seulement quatre points inscrits, Lens occupe une position inhabituelle au classement (15e), seulement quelques mois après sa deuxième place.

    Une victoire européenne tout de même

    Toutefois, le bilan lensois est à nuancer avec son retour en Ligue des champions. Entre deux journées de championnat, ils se sont imposés face au Slavia Prague (3-2), au terme d'un match complètement fou. Depuis, le club a changé d'entraîneur, une nouvelle fois, avec le départ de Dino Toppmöller, qui avait succédé à Pierre Sage. Yannick Cahuzac a pris les rênes de l'équipe et a pu travailler pendant trois semaines. Il s'est même offert une première victoire en amical face au Standard de Liège (2-0).

    Le Lens version 2026-2027 n'a pas encore trouvé sa formule magique du précédent exercice. Face à l'OL ce vendredi (20h45), il aura l'occasion de se relancer, tandis que les Lyonnais voudront prendre leur revanche après l'humiliation reçue l'an dernier à domicile pour la dernière journée de Ligue 1.

    à lire également
    Lens - OL : Jean-Clair Todibo forfait, trois retours dans le groupe lensois
    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert 14:20
    Lens - OL : Jean-Clair Todibo forfait, trois retours dans le groupe lensois 13:30
    Mohamed Ouedraogo lors de Sparta Prague - OL
    OL : "Il a de grandes qualités", Fonseca réagit à la blessure de Ouédraogo 12:40
    Ada Hegerberg avec la Norvège
    OL Lyonnes : Hegerberg, Engen, Dumornay... Quelles internationales jouent ce vendredi ? 11:50
    Clinton Mata lors d'OL - Lens
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
    Lens - OL : Fonseca se veut rassurant sur sa charnière centrale inédite 10:15
    Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis - OL
    À Lens, l'OL devrait se rapprocher de son "11-type" 09:25
    OL : Ernest Nuamah - Loïs Openda, un duo qui peut faire des étincelles 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ernest Nuamah (OL) face à Luca Koleosho (Paris FC)
    Nuamah (OL) : "À Lens, il va falloir rester unis" 08:00
    Liana Joseph avec l'équipe de France
    Joseph (OL Lyonnes) double buteuse avec la France 07:30
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Lens - OL : Duranville de retour dans le groupe, Kamara aussi 08/10/26
    Steeve Kango, joueur de l'OL
    La réserve de l'OL affrontera Chamalières en amical samedi 08/10/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    France U19 : les jeunes d'OL Lyonnes lancent bien leur trêve 08/10/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Fenerbahçe
    Fonseca (OL) : "Difficile de prévoir ce que sera Lens" 08/10/26
    Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
    De retour de blessure, Nuamah se "sent libre dans la tête" 08/10/26
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre)
    Tagliafico absent pour Lens - OL, Niakhaté vers un forfait contre Crystal Palace 08/10/26
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Ouedraogo victime d'une rupture du ligament croisé 08/10/26
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Club formateur de Merah, l'US Meyzieu prolonge son partenariat avec l'OL 08/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut