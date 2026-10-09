À l'approche de la réception de l'Olympique lyonnais, le RC Lens a communiqué son groupe. Jean-Clair Todibo est forfait pour cette rencontre, tandis que Saud Abdulhamid, Yacine Titraoui et Samson Baidoo font leur retour dans la liste de Yannick Cahuzac.

La rencontre approche à grands pas et les deux équipes ont dévoilé leur groupe qui se défiera à Bollaert ce vendredi soir (20h45). Le staff artésien devra composer avec plusieurs absences, dont celle de Jean-Clair Todibo, annoncé forfait. Une absence qui s'ajoute à celle d'Abdallah Sima, revenu blessé de son rassemblement international. Idem pour la recrue Maik Nawrocki (ligaments croisés). En plus de ces trois éléments, Lens a choisi d'écarter Jhoanner Chávez, Thorgan Hazard et Nidal Čelik. Des choix tactiques.

Quel état de forme pour les Lensois ?

Dans le même temps, les Sang et Or enregistrent plusieurs retours. Trois joueurs réintègrent le groupe, de quoi offrir davantage de possibilités aux Lensois avant cette confrontation. Saud Abdulhamid, Yacine Titraoui et Samson Baidoo seront bien de la partie. Ces retours sont une bonne nouvelle pour les Sang et Or, qui récupèrent trois éléments importants avant d'affronter les Lyonnais. De son côté, l'OL devra faire sans Moussa Niakhaté, blessé, et Nicolás Tagliafico, revenu trop tard de son rassemblement.