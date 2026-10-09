Actualités
Jean-Clair Todibo, défenseur de Lens (@RC Lens)

Lens - OL : Jean-Clair Todibo forfait, trois retours dans le groupe lensois

  • par Enzo Catolino

    • À l'approche de la réception de l'Olympique lyonnais, le RC Lens a communiqué son groupe. Jean-Clair Todibo est forfait pour cette rencontre, tandis que Saud Abdulhamid, Yacine Titraoui et Samson Baidoo font leur retour dans la liste de Yannick Cahuzac.

    La rencontre approche à grands pas et les deux équipes ont dévoilé leur groupe qui se défiera à Bollaert ce vendredi soir (20h45). Le staff artésien devra composer avec plusieurs absences, dont celle de Jean-Clair Todibo, annoncé forfait. Une absence qui s'ajoute à celle d'Abdallah Sima, revenu blessé de son rassemblement international. Idem pour la recrue Maik Nawrocki (ligaments croisés). En plus de ces trois éléments, Lens a choisi d'écarter Jhoanner Chávez, Thorgan Hazard et Nidal Čelik. Des choix tactiques.

    Quel état de forme pour les Lensois ?

    Dans le même temps, les Sang et Or enregistrent plusieurs retours. Trois joueurs réintègrent le groupe, de quoi offrir davantage de possibilités aux Lensois avant cette confrontation. Saud Abdulhamid, Yacine Titraoui et Samson Baidoo seront bien de la partie. Ces retours sont une bonne nouvelle pour les Sang et Or, qui récupèrent trois éléments importants avant d'affronter les Lyonnais. De son côté, l'OL devra faire sans Moussa Niakhaté, blessé, et Nicolás Tagliafico, revenu trop tard de son rassemblement.

    à lire également
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert
    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    OL : Lens reste dans le dur avant les retrouvailles à Bollaert 14:20
    Lens - OL : Jean-Clair Todibo forfait, trois retours dans le groupe lensois 13:30
    Mohamed Ouedraogo lors de Sparta Prague - OL
    OL : "Il a de grandes qualités", Fonseca réagit à la blessure de Ouédraogo 12:40
    Ada Hegerberg avec la Norvège
    OL Lyonnes : Hegerberg, Engen, Dumornay... Quelles internationales jouent ce vendredi ? 11:50
    Clinton Mata lors d'OL - Lens
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
    Lens - OL : Fonseca se veut rassurant sur sa charnière centrale inédite 10:15
    Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis - OL
    À Lens, l'OL devrait se rapprocher de son "11-type" 09:25
    OL : Ernest Nuamah - Loïs Openda, un duo qui peut faire des étincelles 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ernest Nuamah (OL) face à Luca Koleosho (Paris FC)
    Nuamah (OL) : "À Lens, il va falloir rester unis" 08:00
    Liana Joseph avec l'équipe de France
    Joseph (OL Lyonnes) double buteuse avec la France 07:30
    Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
    Lens - OL : Duranville de retour dans le groupe, Kamara aussi 08/10/26
    Steeve Kango, joueur de l'OL
    La réserve de l'OL affrontera Chamalières en amical samedi 08/10/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    France U19 : les jeunes d'OL Lyonnes lancent bien leur trêve 08/10/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Fenerbahçe
    Fonseca (OL) : "Difficile de prévoir ce que sera Lens" 08/10/26
    Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
    De retour de blessure, Nuamah se "sent libre dans la tête" 08/10/26
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre)
    Tagliafico absent pour Lens - OL, Niakhaté vers un forfait contre Crystal Palace 08/10/26
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Ouedraogo victime d'une rupture du ligament croisé 08/10/26
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Club formateur de Merah, l'US Meyzieu prolonge son partenariat avec l'OL 08/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut