OL : "Il a de grandes qualités", Fonseca réagit à la blessure de Ouédraogo

Victime d'une rupture des ligaments croisés cette semaine, Mohamed Ouédraogo va manquer plusieurs mois de compétition avec l'OL. Avant le déplacement à Lens, Paulo Fonseca a adressé un message au jeune latéral lyonnais.

La trêve internationale devait permettre à l'OL de préparer sereinement la reprise du championnat. Elle se termine finalement avec deux mauvaises nouvelles, puisque Moussa Niakhaté est revenu blessé de son rassemblement et Mohamed Ouédraogo a été victime d'une rupture des ligaments croisés cette semaine. Le coup est dur pour le jeune latéral car cette blessure est synonyme d'une longue période d'indisponibilité. Interrogé en conférence de presse, Paulo Fonseca a d'abord tenu à souligner les qualités de son joueur, comme il l'avait déjà fait avant la trêve internationale avant de poursuivre sur la blessure. "C’est un jeune joueur en qui je crois beaucoup. Il a besoin de temps. Il a de grandes qualités pour devenir un grand latéral", a expliqué l'entraîneur lyonnais.

Le plus important est de tout faire pour revenir au plus vite

L'entraîneur portugais a échangé avec le latéral gauche burkinabé après cette grave blessure. Pour lui, le principal est de se concentrer pleinement sur la récupération, sans chercher à brûler les étapes. "J’ai parlé avec lui et maintenant le principal est de se concentrer sur la récupération pour revenir le plus vite possible et recommencer à travailler avec nous", a-t-il expliqué. Un discours qui témoigne de la place accordée au joueur dans ses plans malgré son indisponibilité.

Le coach l'avait également défendu avant la trêve lorsque son joueur faisait l'objet de nombreuses critiques sur son niveau de jeu, expliquant qu'il était jeune et qu'il fallait lui laisser le temps. Toutefois, l'entraîneur de l'OL sait que le processus de retour sur les terrains ne sera pas rapide. À 23 ans, Mohamed Ouédraogo va devoir prendre son mal en patience et entamer un long chemin de récupération.

Avec D.H, à Décines