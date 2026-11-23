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Après la victoire contre Strasbourg dimanche, Ada Hegerberg et Ingrid Engen vont s’envoler vers la Norvège. Les deux joueuses d’OL Lyonnes disputent un barrage décisif contre le pays de Galles pour accéder à la Coupe du monde 2027.

Il va y avoir de l’enjeu pour beaucoup d’internationales d’OL Lyonnes dans cette trêve de décembre. S’étirant sur trois semaines, elle va notamment déterminer les derniers pays européens qualifiés pour la prochaine Coupe du monde à l’été 2027 au Brésil. Si Caroline Weir suivra de loin si l’Écosse prendra le meilleur sur la Suède d’Elma Juntilla Nelhage, Damaris Egurrola tentera de valider son ticket avec les Pays-Bas. Ce sera également le cas pour Ada Hegerberg et Ingrid Engen.

Un match retour à Oslo le 5 décembre

Toutes deux titulaires dimanche contre Strasbourg (5-2), l’attaquante et la défenseuse vont prendre la direction de la Norvège pour deux matchs décisifs contre le pays de Galles. Les deux Lyonnaises font partie de la liste norvégienne dévoilée ce lundi et auront à cœur de jouer un rôle prédominant pour cette qualification. La première manche se tiendra le 1er décembre à Cardiff avant un retour le 5 décembre du côté d’Oslo. Avec l’espoir de voir leur été rimer avec Brésil.