Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Ce dimanche, OL Lyonnes affronte Strasbourg pour la 10e journée de Première Ligue. Trois jours après la victoire à Arsenal, Jonatan Giráldez a encore effectué un large turnover avec neuf changements.

Finir sur une note positive avant de se projeter sur la deuxième trêve internationale de la saison. Vainqueur d’Arsenal jeudi en Ligue des champions, OL Lyonnes affronte Strasbourg ce dimanche, trois jours après avoir acquis sa qualification en quarts de finale de la compétition européenne. Pour ce 10e match de championnat, Jonatan Giráldez n’a pas dévié de sa ligne de conduite.

Malgré un match en dedans à Montpellier ou contre l’US Saint-Malo, l’entraîneur espagnol effectue encore un large turnover. En laissant au repos Jule Brand et Melchie Dumornay, il avait déjà envoyé un premier message. Au final, ce ne sont pas moins de neuf changements par rapport à l’équipe qui a débuté à Londres jeudi soir. Selma Bacha et Damaris Egurrola sont les seules rescapées du voyage européen.

La composition d’OL Lyonnes : Endler – Lawrence, Tarciane, Engen, Bacha – Swierot, Damaris, Shrader – Joseph, Hegerberg, Paralluelo