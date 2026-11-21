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Lundi, Liana Joseph découvrira le « grand monde ». L’attaquante de 20 ans a été appelée pour la première fois avec la France A. Une belle récompense, « mais pas un aboutissement », rappelle Jonatan Giráldez.

La reprise a eu lieu en douceur, 20 petites minutes face au Servette FC en septembre (0-8). Après sa rupture du ligament croisé, Liana Joseph a mis quasiment un an pour retrouver la compétition. Depuis, elle a disputé sept rencontres sur onze possibles avec OL Lyonnes, dont deux titularisations. La joueuse de 20 ans a marqué un but (face à Toulouse), et délivré une passe décisive.

« Ne pas seulement être là, mais avoir un rôle«

Suffisant pour lui ouvrir les portes de la France A. Laurent Bonadei a appelé l’avant-centre mercredi. Une première. Habituée des équipes jeunes (elle a 32 capes et 27 réalisations au total), elle franchit un nouveau palier. « Aller en sélection sera très positif pour elle. Je suis heureux car elle travaille énormément pour avoir cette opportunité, s’est réjoui son entraîneur Jonatan Giráldez, mercredi avant le succès à Arsenal (0-2). Mais ce n’est pas fini. Il faut garder ce niveau d’implication pour ne pas seulement être là, mais pour avoir un rôle. C’est la prochaine étape. »

Celle qui a trouvé la faille deux fois avec les U23 en octobre essaiera de se frayer une place dans le secteur offensif français. Elle devra avoir au moins une opportunité lors des amicaux contre le Venezuela (27/11) et le Maroc (05/12). « Je suis très content pour elle. Je sais qu’elle a vécu une période difficile, le fait de revenir dans l’équipe, car il y a beaucoup d’intensité et un niveau élevé. Mais elle avait déjà montré précédemment qu’elle en était capable. Elle avait bien réussi la présaison et le début d’exercice 2025-2026. Elle avait eu de l’impact, a rappelé le coach espagnol. En ce moment, elle est en train de retrouver ce niveau. »