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Maïka Vanderstichel a été désigné par la LFFP pour arbitrer la rencontre entre OL Lyonnes et le RC Strasbourg, le dimanche 22 novembre à 15 heures. Les Lyonnaises auront pour objectif de continuer leur sans-faute.

Après la toute petite victoire contre Saint-Malo (1-0), OL Lyonnes retrouve le championnat ce dimanche. Elles reçoivent Strasbourg pour la dixième journée de championnat. Si OL Lyonnes est particulièrement en forme dans ce début de saison avec un parcours parfait en championnat, ses adversaires du week-end se situent dans le ventre mou du championnat à la septième place. Maïka Vanderstichel arbitrera donc la rencontre.

L’arbitre retrouve OL Lyonnes après la première journée

Maïka Vanderstichel a été une nouvelle fois désignée arbitre après la première journée, lors du carton d’OL Lyonnes face à Fleury (7-1). Pour ce match contre Strasbourg, elle sera assistée de Mélissa Rossignol et de Nabila Zaouak. Sylvia Philion sera arbitre remplaçante. Pour la vidéo, Dominique Julien et Mathieu Grosbost auront la charge de revisionner les actions litigieuses. Enfin, Mounir Aarab sera le délégué de la rencontre. Face à Strasbourg, OL Lyonnes se doit de poursuivre sa superbe série de victoires afin de faire le plein pour la trêve internationale. Deux semaines de repos les attendront ensuite.