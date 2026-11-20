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Samedi soir, l’OL se rendra sur la pelouse de Lille pour la 11e journée de Ligue 1. Un déplacement qui s’annonce délicat face à une équipe toujours invaincue à domicile cette saison, alors que les Lyonnais peinent à obtenir des résultats loin de Décines.

Après la trêve internationale, l’Olympique lyonnais retrouve le championnat avec un rendez-vous particulièrement difficile. Deuxième de Ligue 1 avec 21 points, le LOSC réalise un début de saison très solide et s’appuie notamment sur sa solidité à domicile. À l’inverse, les Rhodaniens affichent un bilan bien moins reluisant à l’extérieur.

Lille n’a toujours pas perdu à domicile

Depuis le début de la saison, les Lillois se montrent particulièrement difficiles à manœuvrer devant leur public. En cinq réceptions de Ligue 1, les hommes de Davide Ancelotti ont remporté trois rencontres et concédé deux matchs nuls. Le PSG (2-2) et Brest (1-1) sont les deux seules formations à avoir réussi à repartir avec un point du stade Pierre-Mauroy. Avec onze points pris sur quinze possibles, ils figurent parmi les équipes les plus performantes à domicile.

L’OL en difficulté loin de Décines

En face, l’Olympique lyonnais connaît une réalité bien différente lorsqu’il quitte son stade. Après cinq déplacements en championnat, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont remporté qu’une seule rencontre, face à Toulouse lors de la première journée (2-0). Ils ont ensuite concédé le nul contre le Paris FC (0-0), avant de subir trois défaites consécutives contre Lens (2-1), le PSG (2-0) et Brest (2-0). Tanner Tessmann s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse : « C’est quelque chose qui ne nous réussit pas récemment. Nous devons améliorer nos matchs, apporter de l’énergie, jouer ensemble, appliquer toutes les choses que nous travaillons. Si nous voulons être là où nous voulons être à la fin de la saison, c’est quelque chose que nous devons améliorer. »

Avec seulement quatre points pris sur quinze possibles, l’OL occupe la onzième place du classement des équipes à l’extérieur. Ce déplacement représente un réel test pour les Lyonnais. Face à une équipe qui leur réussit bien ces dernières années, ils devront se montrer sérieux pour faire tomber pour la première fois cette saison en Ligue 1, le LOSC à domicile.