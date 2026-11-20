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Pour son premier match sur le banc lyonnais, Carlos Vicens se déplace à Lille ce samedi (20 h 45). L’entraîneur espagnol aura notamment pour objectif de mettre fin à une série peu encourageante : aucun de ses six prédécesseurs n’a remporté son premier déplacement en Ligue 1 avec l’OL.

À peine arrivé, Carlos Vicens va rapidement être plongé dans le grand bain. Nommé récemment pour succéder à Paulo Fonseca, le technicien s’apprête à diriger son premier match avec l’Olympique lyonnais. Et pour ses débuts, il ne bénéficiera pas d’une rencontre à domicile. Ce sera sur la pelouse du LOSC que le nouvel entraîneur découvrira la Ligue 1 avec sa nouvelle équipe, ce samedi 21 novembre. Un déplacement qui pourrait lui permettre de mettre fin à une série qui accompagne les derniers changements d’entraîneurs à Lyon.

Aucun succès pour les six derniers entraîneurs de l’OL

Depuis Peter Bosz, les débuts à l’extérieur des techniciens lyonnais en championnat ont systématiquement tourné à la défaite, comme suggéré par le compte X StatsFoot. Le Néerlandais avait lancé son aventure lyonnaise loin de ses bases par un revers 3-0 à Angers. Laurent Blanc n’avait pas connu davantage de réussite, avec une défaite 3-2 sur la pelouse de Rennes. Même constat pour Fabio Grosso, battu 1-0 à Brest lors de sa première sortie à l’extérieur avec l’OL.

Pierre Sage, lui aussi, n’a pas échappé à la série noire. Pour son premier déplacement en Ligue 1 sur le banc rhodanien, l’ancien entraîneur lyonnais s’était incliné 3-2 à Lens. Paulo Fonseca n’avait pas non plus réussi à inverser cette tendance, en perdant 3-2 à Marseille. Enfin, Jorge Maciel, qui avait assuré l’intérim après le départ du Portugais, avait lui aussi terminé sa première sortie de championnat par une défaite 2-0 à Brest, lors de la dernière journée.

Vicens pour mettre fin à cette série à Lille ?

Six entraîneurs, six premiers déplacements et autant de défaites. Un constat qui place Carlos Vicens face à un premier défi statistique dès sa prise de fonctions. L’Espagnol peut devenir le premier entraîneur de cette liste à réussir ses débuts à l’extérieur en Ligue 1 avec l’OL. La tâche s’annonce assez difficile avec une formation lilloise qui joue les premières places du classement. De plus, Lille est invaincu à domicile en Ligue 1. À l’inverse, l’OL fait face à des difficultés à l’extérieur et reste sur trois défaites consécutives. Avec seulement quelques jours de préparation au contact de l’ensemble de son groupe, en raison de la trêve internationale, le nouvel entraîneur devra rapidement trouver ses repères pour aller chercher un résultat.