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OL Lyonnes retrouve Arsenal pour un nouveau rendez-vous européen. C’est devenu une affiche incontournable, puisque les deux formations vont s’affronter pour la treizième fois. Jusqu’ici, l’histoire penche nettement en faveur du club rhodanien.

Au fil des années, ce duel est devenu l’un des plus fréquents de l’histoire de la compétition, à égalité avec celui opposant les Lyonnaises à Wolfsburg. À l’occasion de la cinquième journée de la Ligue des champions, OL Lyonnes retrouve Arsenal pour un énième rendez-vous européen. Les deux équipes se connaissent parfaitement et se sont encore retrouvées la saison passée, avec une demi-finale qui avait tourné à l’avantage des coéquipières de Wendie Renard. Ce nouvel épisode vient renforcer une rivalité déjà bien installée.

Sur les douze premières rencontres entre les deux clubs, Arsenal ne s’est imposé qu’à trois reprises, contre huit succès lyonnais et un match nul. Les Anglaises ont notamment éprouvé des difficultés à domicile face aux Rhodaniennes. Elles n’ont remporté qu’une seule de leurs six réceptions, pour cinq défaites. Cette victoire remonte à la demi-finale aller de la saison dernière, remportée 2-1 par les Londoniennes. Mais les partenaires de Jule Brand avaient parfaitement répondu au retour. Malgré ce retard à combler, elles s’étaient imposées 3-1 à Décines pour décrocher leur place en finale.

Les Anglaises en difficulté contre les clubs français

Le bilan d’Arsenal face aux clubs français renforce encore plus cette tendance. En dix-sept confrontations contre des clubs de l’Hexagone, elles ne comptent que trois victoires. Cependant, elles ont toutes été obtenues contre OL Lyonnes. Il faudra donc se méfier de cette formation capable de poser des problèmes au groupe de Jonatan Giráldez. D’autant plus que le seul couac de l’exercice 2026-2027 était contre une équipe britannique, à savoir Chelsea (0-0). Il faudra donc bien négocier le match de ce jeudi (21 heures) pour conforter la première place du classement.