Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Le Sénégal disputera bien la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Après la victoire contre le Soudan (4-2), il ne manquait plus qu’une victoire du Mozambique face à l’Éthiopie. C’est chose faite et les Lions de la Téranga ont officiellement validé leur qualification.

Le défenseur lyonnais Moussa Niakhaté verra la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Avec ses compatriotes, ils ont assuré leur présence à la prochaine édition de la compétition, prévue en 2027. La qualification a été assurée après la victoire du Mozambique face à l’Éthiopie ce mardi (1-0). Les Sénégalais avaient déjà réalisé la moitié du travail la veille en s’imposant 4-2 contre le Soudan, lors de la quatrième journée des éliminatoires. Les Lions de la Téranga ont ainsi validé leur billet avant même les deux dernières rencontres.

Une deuxième CAN consécutive pour Moussa Niakhaté

Titulaire et capitaine lors de cette confrontation face aux Soudanais, le Rhodanien poursuivra son aventure internationale avec son pays lors de la prochaine édition. Après avoir participé à la précédente CAN, il aura donc l’occasion de défendre à nouveau les couleurs de sa nation. La compétition devrait se dérouler du 19 juin au 17 juillet 2027 dans trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Un contexte de qualification assez spécial

Cette qualification intervient dans une période assez particulière pour la sélection sénégalaise. Les Lions de la Téranga attendent toujours de savoir s’ils conserveront officiellement leur titre de la dernière Coupe d’Afrique. Malgré leur victoire sur le Maroc (1-0) en finale, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer le trophée au Sénégal pour l’attribuer aux Marocains sur tapis vert. La Fédération sénégalaise a contesté cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le dossier est toujours en attente d’un verdict.