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Depuis l’Italie, certaines rumeurs font état d’un départ de Loïs Openda cet hiver. Une information sans fondement.

En grande difficulté au poste de 9 depuis plusieurs semaines, l’OL aimerait bien pouvoir de nouveau s’appuyer sur lui. Ce ne sera pas pour les grands débuts de Carlos Vicens samedi à Lille, mais Loïs Openda devrait faire son retour à l’entraînement prochainement. En attendant, une drôle de rumeur est arrivée mardi en provenance d’Italie.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Olympique lyonnais voudrait se séparer du Belge dès cet hiver en rompant son prêt. De fait, il serait ainsi renvoyé à la Juventus Turin, qui, elle aussi, n’aurait pas de place à lui faire. Pourquoi le club français, qui joue sans avant-centre depuis presque un mois, ne voudrait plus de l’ancien Lensois ?

Zachary Athekame pas non plus sur le départ

D’après nos confrères, le nouvel entraîneur espagnol souhaiterait un autre profil pour incarner son attaquant de pointe. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, l’histoire racontée par nos confrères transalpins est assez loin de la réalité. L’actuel cinquième de Ligue 1 n’a pas l’intention de se séparer du joueur de 26 ans (dix apparitions, deux buts).

Même média, et même topo pour le cas de Zachary Athekame. Fin octobre, des bruits courraient déjà sur un possible rapatriement du Suisse par l’AC Milan dès janvier. Nous avions démenti cela, tout comme Paulo Fonseca quelques jours plus tard. La semaine passée, La Gazetta a relancé la machine, affirmant que les Rossoneri étaient en réflexion pour écourter le prêt. Là encore, il n’est pas prévu que le latéral droit quitte le Rhône en milieu de saison.

Avec Razik Brikh.