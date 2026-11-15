OL : Loïs Openda, le retour le plus attendu ?

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Absent depuis plus d’un mois, Loïs Openda doit retrouver prochainement ses coéquipiers. Un retour, qui, au vu des difficultés offensives lyonnaises, ne pourra faire que du bien.

Certes, il n’a marqué « que » deux fois en dix apparitions cette saison. Mais à plusieurs reprises, Loïs Openda a apporté davantage que les statistiques ne veulent bien le montrer. D’ailleurs, Paulo Fonseca disait au moment de la blessure du Belge que l’OL « n’avait pas d’autres profils » comme lui. Après plus d’un mois, on peut dire qu’effectivement, sur plusieurs matchs, sa présence aurait aidé.

On rappelle qu’à Lens (2-1 le 9 octobre), dans une partie difficile, il s’est fissuré le péroné de la jambe droite après de multiples interventions rugueuses des défenseurs. Il en avait pour au moins cinq semaines d’absence suite à ce pépin physique. Il devrait donc prochainement retrouver ses coéquipiers, ce qu’il a fait comprendre sur Instagram dans un post affublé du mot « soon » (bientôt, NDLR). Carlos Vicens ne s’en plaindra pas. Car dans le lot des blessés, l’avant-centre est peut-être celui qui manque le plus.

Pénurie de 9 au pire moment

D’autant plus que presque au même moment, Pavel Šulc s’est également blessé, limitant les possibilités à ce poste. Ces dernières semaines, une autre option, Rémi Himbert, était en outre indisponible car malade. En clair, il ne restait plus qu’Alejandro Gomes Rodriguez comme spécialiste. Les Lyonnais ont donc essayé d’autres éléments pour compenser : Khalis Merah, Ernest Nuamah et un peu de Corentin Tolisso par séquences.

Pour quelle conclusion ? Des hauts et des bas, et une dernière mauvaise impression à Brest (2-0). « On jouait sans 9, ce qui, vu les conditions, est un choix de notre part. Mais forcément, c’est plus délicat pour inscrire des buts, avait constaté Moussa Niakhaté après le revers à Francis-Le Blé avant la trêve internationale. On n’a pas d’excuse, c’est insuffisant pour prendre les trois points.«

Même topo pour Jorge Maciel, qui était l’entraîneur intérimaire sur cette rencontre. « Par rapport à notre possession, on doit créer beaucoup plus de situations. Si tu es stérile en ayant autant le ballon face à une équipe si résiliente, qui attend les erreurs adverses, ça peut coûter cher. Le côté tranchant, et la simplicité développée par l’adversaire dans ses actions, on ne l’a pas eu, regrettait le Portugais. On veut bien jouer au foot, mais il faut d’abord marquer. »

Des profils taillés pour faire la différence

On sait que l’OL est une formation qui souhaite faire défendre son vis-à-vis en multipliant les passes. Souvent à un rythme peu élevé, avant que l’enchaînement final ne prenne de vitesse la défense. Mais dans un scénario comme celui de Brest, concéder l’ouverture du score a conforté les Finistériens dans leur plan.

Ils ont ensuite pu attendre et profiter de Rhodaniens pas assez tranchants, trop apathiques et en difficulté pour trouver des espaces. « Je n’aime pas cette formule. Il fallait dynamiter cette défense, essayer de les prendre dans la profondeur, mais ils ne les ont pas suffisamment impactés là-dessus, décryptait notre consultant Nicolas Puydebois dans TKYDG. Après, le but change beaucoup de choses, car pendant les 20 premières minutes, l’utilisation du ballon est plutôt bonne. »

Est-ce que Carlos Vicens utilisera lui aussi un « faux-neuf » ? Évidemment, cela dépendra des joueurs à sa disposition. Si Loïs Openda est apte, il a en théorie peu de raisons de s’en passer. « Concernant notre manière de jouer, je veux proposer un football qui rende heureux nos fantastiques supporters, a déclaré l’Espagnol au moment de sa présentation. Je veux qu’ils soient contents et fiers de ce qu’ils verront sur le terrain. Il ne s’agit pas seulement de résultats. » Pas que bien sûr, mais cela compte beaucoup tout de même. Et avoir un profil fait pour transpercer les filets peut aider.